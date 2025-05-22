Türklerin En Çok Yaşadığı Ülkeler Açıklandı: İşte En Popüler 12 Ülke

Yurtdışında yaşamayı tercih eden Türk vatandaşlarının sayısı her geçen yıl artıyor. Kimi daha iyi bir gelecek için, kimi ise tatil için gittiği ülkede kalıcı bir yaşam kuruyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının en çok göç ettiği ülkeler netleşti. Listenin zirvesinde her dönem olduğu gibi Almanya yer alırken, Kanada, İsveç ve İngiltere gibi gelişmiş ülkeler de ilk sıralarda yer aldı.

YAKLAŞIK 7,5 MİLYON TÜRK YURTDIŞINDA YAŞIYOR

Resmi verilere göre, dünya genelinde yaklaşık 7,5 milyon Türk vatandaşı farklı ülkelerde ikamet ediyor. Gidilen ülkelerin büyük kısmının yüksek yaşam standartlarına ve gelişmiş sosyal sistemlere sahip olması dikkat çekiyor.

TÜRKLERİN EN ÇOK YAŞADIĞI 12 ÜLKE

turkinfo.nl tarafından derlenen son bilgilere göre, Türklerin en çok yaşadığı 12 ülke ve buralarda yaşayan Türk nüfusu şöyle:

Almanya: 4.000.000

Fransa: 700.000

Hollanda: 500.000

İngiltere: 400.000

ABD: 300.000

Avusturya: 250.000

Belçika: 240.000

Avustralya: 150.000

İsviçre: 130.000

Danimarka: 75.000

Kanada: 70.000

İsveç: 62.500

ALMANYA HALEN AÇIK ARA İLK SIRADA

Türklerin yurt dışında en yoğun olarak yaşadığı ülke, yıllardır değişmeyen bir şekilde Almanya. 4 milyonu aşkın Türk vatandaşına ev sahipliği yapan Almanya, hem iş gücü göçü hem de aile birleşimi yoluyla nüfusunu artırmaya devam ediyor.

Öte yandan son yıllarda Kanada, Avustralya ve İngiltere gibi ülkeler de Türk vatandaşları arasında giderek daha fazla tercih edilmeye başladı. Eğitim, yaşam kalitesi ve vatandaşlık koşulları bu ülkeleri cazip hale getiriyor.

Kaynak: Haber Merkezi