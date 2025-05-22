Türkiye'de Bu Sahillere Girişler Yasaklandı! Giden Pişman Olacak, 557 Bin Lira Cezası Var

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının yuvalama sezonunun başlamasıyla birlikte, Türkiye'nin belirli sahillerinde gece saatlerinde sahile giriş yasaklandı. 1 Mayıs itibarıyla başlayan uygulama kapsamında, akşam 20.00 ile sabah 08.00 arasında sahile girenlere 557.212 TL’ye kadar ceza kesilecek.

Türkiye'de Bu Sahillere Girişler Yasaklandı! Giden Pişman Olacak, 557 Bin Lira Cezası Var

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından koruma altındaki türler arasında gösterilen caretta caretta ve chelonia mydas (yeşil deniz kaplumbağası) için Türkiye’deki 21 sahil özel koruma altına alındı. Akdeniz kıyılarında yer alan bu sahiller, her yıl nisan sonu ile eylül sonu arasında kaplumbağaların yumurtlama ve yavrulama alanı olarak kullanılıyor.

21 SAHİLDE GECE GİRİŞİ, KAMP VE ATEŞ YAKMA YASAK

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen uygulama kapsamında, mayıstan eylül sonuna kadar gece saatlerinde sahile giriş, kamp kurulması ve ateş yakılması yasaklandı.

Türkiye'de Bu Sahillere Girişler Yasaklandı! Giden Pişman Olacak, 557 Bin Lira Cezası Var - Resim : 1

Yasak, Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Hatay illerinde bulunan toplam 21 sahilde geçerli olacak. Yasak kapsamındaki bölgeler arasında Ekincik, Dalyan, Dalaman, Fethiye, Patara, Kale, Kumluca, Çıralı, Tekirova, Belek, Kızılot, Demirtaş, Gazipaşa, Anamur, Göksu Deltası, Alata, Davultepe, Kazanlı, Akyatan, Yumurtalık ve Samandağ sahilleri bulunuyor.

KURALI İHLAL EDENLERE YÜKSEK CEZA

Belirlenen kurallara uymayanlar için uygulanacak idari para cezası, 2025 yılı itibarıyla 557.212 TL olarak belirlendi. Yetkililer, yasakların hem kaplumbağaların yaşam döngüsünü korumak hem de türlerin neslini güvence altına almak amacıyla titizlikle denetleneceğini vurguladı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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