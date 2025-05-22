Z Kuşağı Bu Yöntemle Kolay Para Kazanmanın Yolunu Buldu! Yattığı Yerden Para Alıyor

Gençlik araştırmaları alanında faaliyet gösteren Generation Lab isimli kuruluş, Verb.AI adlı yeni bir uygulama geliştirdi. Bu uygulama, kullanıcıların internet üzerindeki davranışlarını — neye baktıkları, ne izledikleri ve nelere tıkladıkları gibi — anlık olarak izleyip kaydediyor. Karşılığında ise kullanıcılarına maddi ödeme yapılıyor.

GENÇLER VERİLERİNİ PARAYA DÖNÜŞTÜRME KONUSUNDA GÖNÜLLÜ

Generation Lab CEO’su Cyrus Beschloss, Axios’a yaptığı açıklamada, yıllardır kullanıcı verilerinin şirketlerce karşılıksız şekilde toplandığına dikkat çekerek, “Biz bu veriyi şeffaf biçimde topluyor ve karşılığında doğrudan ödeme yapıyoruz” dedi. Bu yaklaşımla gençlerin verilerini kontrol etme isteği ile şirketlerin veri ihtiyacı arasında bir denge kurulmaya çalışılıyor.

UYGULAMA DİJİTAL İKİZLER YARATIYOR

Verb.AI yalnızca verileri toplamakla kalmıyor, aynı zamanda kullanıcının dijital alışkanlıklarına dayanarak bir “dijital ikiz” oluşturuyor. Bu ikiz, araştırma kuruluşları, yatırımcılar ve hatta siyasi organizasyonlar gibi çeşitli kesimlerin analizlerinde kullanılıyor. Toplanan veriler, ticari ve politik amaçlarla pazarlanıyor.

KARŞILIKSIZ İZLENMEYE TEPKİ VAR

Araştırmalar, Z kuşağının dijital izlenmeye tepki göstermediğini, ancak bunun karşılıksız olmasını kabul etmediğini ortaya koyuyor. eMarketer’ın verilerine göre, bu kuşağın %88’i kişisel verilerini sosyal medya şirketleriyle paylaşmaya sıcak bakıyor. Ancak McKinsey’in 2022 yılına ait çalışması, Z kuşağının gizlilik konusunda daha bilinçli olduğunu, gerektiğinde veri gizliliği için ödeme yapmaya veya kullandığı hizmetten sonra tüm verilerini silmeye eğilimli olduğunu gösteriyor.

TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

Verilerin bu şekilde pazarlanması bazı kesimler tarafından fırsat olarak görülürken, kişisel verilerin korunması ve mahremiyet tartışmaları da yeniden gündeme gelmiş durumda. Gençlerin kendi dijital kimliklerini ekonomik bir araca dönüştürmesi, dijital çağda veri sahipliğine dair yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Kaynak: Haber Merkezi