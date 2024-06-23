Her üç şirketten biri iktidardan insaflı çıktı: Ara zam gündemlerinde

Hükümetin asgari ücreti artırmaya kapıyı kapatsa da bazı şirketler ara zam yapmayı planlıyor.

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Her üç şirketten biri iktidardan insaflı çıktı: Ara zam gündemlerinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Mayıs ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,4; yıllık bazda yüzde 75,5 oranında artış kaydetti. Verilerine göre ilk beş aylık enflasyon 22,72 olarak gerçekleşti. Beş aylık enflasyon İTO hesaplamasına göre yüzde 25,4; Türk-iş hesaplamasına göre ise yüzde 31,4 düzeyinde bulunuyor.

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Yeni ekonomi yönetimi politikasını şiddetli adımlar ve çeşitli vergileri peş peşe açıklıyor. Gündemdeki yeni vergi paketi ise siyasette ve yurttaşın gündeminde uzun süre daha tartışılacak.
Muhalefet bu vergilere karşı çıkarken alım gücü enflasyon karşısında hızla düşen işçiye de ara asgari ücret zammı yapılmasını istiyor. Ancak iktidar kanadından gelen açıklamalar buna sıcak bakılmadığı yönünde.

Hal böyleyken özel sektör şirketlerinin bazıları çalışanlarını elinde tutmaya çalışıyor. Bazı şirketler giderek eriyen maaşları ara zam yap yaparak iyileştirmeyi planlıyor. BloombergHT’nin haberine göre her üç şirketten biri çalışanlarına ara zam yapmayı planlıyor.

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