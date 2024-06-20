Özgür Demirtaş'tan asgari ücrete ve emekli aylıklarına 'acil zam yapın' çağrısı: Sonbaharda durum çok daha kötüleşecek

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, asgari ücrete ve emekli aylıklarına zam yapılması için çağrıda bulunarak "Asgari Ücret ve Emekli Maaşı ile geçinmek imkânsız. Zam Yapılması Şart. Yapılmaması durumunda, Sonbaharda durum çok daha kötüleşecek" dedi.

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Özgür Demirtaş'tan asgari ücrete ve emekli aylıklarına 'acil zam yapın' çağrısı: Sonbaharda durum çok daha kötüleşecek

Türkiye ekonomisi, her geçen gün daha da kötüye gidiyor.

Doların 32,81 TL, Euro kurunun 35,19 TL’yi aşması, enflasyonun resmi verilere göre yüzde 75,45’i bulması ve alım gücünün giderek düşmesi vatandaşların yaşamını zorlaştırıyor.

Günden güne gelen zamlarla 17 bin TL alan asgari ücretli ve 10 bin TL alan emekliler, bir de Şimşek vergileriyle yaşamaya çalışıyor.

Asgari ücret ve emekli zammı için ara zam çağrıları yapılırken Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan, zam yapılması için bir çağrı geldi.

Demirtaş, X hesabından şu paylaşımı yaptı:

Asgari Ücret ve Emekli Maaşı ile geçinmek imkânsız. Zam Yapılması Şart. Yapılmaması durumunda, Sonbaharda durum çok daha kötüleşecek. Enflasyona kötü etkisi olacağını bildiğim halde bunu yazıyorum. Çünkü Asgari ücrete zam enflasyona etki anlamında benim listemde 4. sırada.”

Kaynak: Gerçek Gündem

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Asgari Ücret Emekli maaşı Özgür Demirtaş
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