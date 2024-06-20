İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu

İngiltere Merkez Bankası, politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 5,25'te sabit tuttu.

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İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu

İngiltere Merkez Bankası (BoE) 4 Temmuz'ta yapılacak genel seçimler öncesinde politika faizini 16 yılın zirvesi olan yüzde 5,25'te sabit tuttu.

BoE'nin dokuz üyeli para politikası kurulunun yedi üyesi politika faizinin %5.25'te sabit tutulması yönünde oy kullandı.

Ekonomistler de politika faizinin sabit tutulmasını bekliyorlardı.

BoE Başkanı Andrew Bailey, enflasyonun yüzde 2'lik hedefe yaklaşmasının "iyi haber" olduğunu fakat faizleri düşürmek için henüz çok erken olduğunu belirtti.

İngiltere'de dün açıklanan enflasyon, mayısta yaklaşık üç yılın ardından ilk defa merkez bankasının yüzde 2 olan hedefini tutturdu.

Piyasalar, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) bu yıl 43 baz puan faiz indirimine gideceğini fiyatlıyorlar.

Ekonomistlerin çoğu merkez bankasının ağustosta faizleri indirmeye başlayacağı tahmininde bulunuyor. Piyasalar ise ilk indirimin eylül ya da kasım ayında geleceğini öngörüyor.

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Kaynak: AA

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