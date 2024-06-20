Prof. Dr. Şenol Babuşcu'dan uyarı: Süreç çok daha kötüye gidecek

Türkiye'de batık kredi sorunu giderek büyüyor ve bu durum hem şirketleri hem de bireysel müşterileri zor günlere sürüklüyor. Yüksek faiz oranları nedeniyle borçlarını ödemekte zorlanan firmalar ve bireyler, kredi geri ödemelerinde ciddi sıkıntılar yaşıyor. Nisan 2024 itibarıyla batık kredi miktarı 204 milyar lirayı aşarken, geçen yıl aynı dönemde bu miktar 170 milyar lira civarındaydı.

Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, yakın takipteki 800 milyar liralık krediler de dahil edildiğinde batık kredi miktarının 1 trilyon lirayı aştığını belirtti. Babuşcu, son iki yılda ekonomideki sorunların arttığını ve bu nedenle kredilerin yüzdürülmesi ve yapılandırılmasının artık sürdürülemez hale geldiğini ifade etti. “Faizler çok yükseldi. Bundan sonra ödenmeyecek krediler artacak. Konkordatolar hızlanacak. Bundan sonraki süreç çok daha kötüye gidecek” diyen Babuşcu, ekonomideki kötü gidişatın altını çizdi.

Cumhuriyet'te yer alan haber göre Babuşcu, özellikle Aralık 2023 ile Mayıs 2024 arasında batık kredi oranlarının dramatik şekilde arttığını vurguladı. Bankacılardan aldığı bilgilere göre, Aralık ayında ticari kredilerde 100 kişi kredi ödemesini yapamazken, Mayıs ayında bu sayı 170’e çıktı. Bireysel kredilerde ise Aralık ayında 100 kişi borcunu ödeyemezken, Mayıs ayında bu sayı 200’e yükseldi.

TASFİYE EDİLECEK KREDİLER 248 MİLYARI AŞTI

Nisan 2024 itibarıyla tasfiye edilmesi gereken kredilerin miktarı 248 milyar TL’ye ulaştı. Bu miktar, Nisan 2023’te 200 milyar TL civarındaydı. Türkiye Bankalar Birliği’nin verilerine göre, tasfiye edilecek kredilerin 66 milyar TL’si bireysel kredilerden oluşuyor; bu miktar geçen yıl 37 milyar TL idi. Tasfiye edilecek kredilerin 45 milyar TL’si inşaat sektörü, 33 milyar TL’si elektrik ve gaz sektörü, 16 milyar TL’si emlak komisyonculuğu ve yaklaşık 9 milyar TL’si tekstil sektörü kredilerinden oluşuyor. Nisan 2024 itibarıyla tasfiye edilecek kredi oranı en yüksek olan sektör yüzde 26.7 ile bireysel krediler, yüzde 18 ile inşaat ve yüzde 10 ile perakende ticaret.

KREDİLER BETONA GÖMÜLDÜ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre, Nisan 2024 itibarıyla bankaların kullandırdığı toplam nakdi krediler 13.3 trilyon lirayı aştı. Bu miktar Nisan 2023’te 9 trilyon liraydı. Bu kapsamda en fazla batık krediye sahip sektörler arasında inşaat, imalat sanayi ve enerji sektörleri öne çıkıyor.

BDDK’ya göre, Nisan 2024 itibarıyla son bir yılda inşaat sektöründe takipteki kredi miktarı 24 milyar liradan 35 milyar liraya ulaştı. Bu sektörün kullandığı kredi miktarı ise 627 milyar liradan 861 milyar liraya yükseldi. İnşaat sektörüne emlak komisyonculuğunu da eklersek toplam batık kredi miktarı 48 milyar liraya dayanıyor.

İmalat sanayisinde takipteki krediler 22.9 milyar liradan 23 milyar liranın üzerine çıktı. Kullanılan toplam kredi miktarı ise 2 trilyon liradan 3 trilyon liraya yükseldi. Ayrıca enerji sektöründe takipteki krediler 20.8 milyar TL, perakende sektöründe ise 18 milyar TL seviyesinde bulunuyor.

Türkiye’de artan batık krediler ve yüksek faiz oranları, şirketleri ve bireyleri finansal açıdan zora sokmaya devam ederken, ekonominin geleceği hakkında endişeleri de artırıyor.