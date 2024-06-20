Akaryakıt zamları ertelendi

Benzin ve motorine bugün yapılması beklenen zamlar ertelendi. Benzine 1 lira 64 kuruş, motorine 1 lira 63 kuruş zam bekleniyordu.

Benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren zam bekleniyordu. Alınan bilgiye göre bugün yapılması beklenen zamlar ileri bir tarihe ertelendi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da Avrupa Yakası'nda motorinin litre fiyatı 40,67 liradan, benzinin litresi ise 40,3 liradan satılıyor.

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.