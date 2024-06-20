Hazine açıkladı: Bütçe Mayıs ayında 219,4 milyar TL fazla verdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılı Mayıs ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 787,7 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 7,1 milyar TL, bütçe fazlası 219,4 milyar TL olduğunu böylelikle Kasım ayından bu yana ilk kez bütçede fazla görüldüğü açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı mayıs ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Mayıs ayında bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 83,3 artarak 1 trilyon 7 milyar 136 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 83 artışla 787 milyar 728 milyon liraya ulaştı.
Ocak-mayıs döneminde ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 101 yükselerek 3 trilyon 240 milyar 147 milyon liraya çıktı.
Kaynak: ANKA
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