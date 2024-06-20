Hazine açıkladı: Bütçe Mayıs ayında 219,4 milyar TL fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı mayıs ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Mayıs ayında bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 83,3 artarak 1 trilyon 7 milyar 136 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 83 artışla 787 milyar 728 milyon liraya ulaştı.

Ocak-mayıs döneminde ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 101 yükselerek 3 trilyon 240 milyar 147 milyon liraya çıktı.

Kaynak: ANKA