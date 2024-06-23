Vergide sıra engelliye geldi! ÖTV’siz araç alma hakkı kaldırılıyor

İktidarın hazırladığı yeni vergi paketinde engellilere sağlanan ÖTV’siz (Özel Tüketim Vergisi) araç alma hakkının tümden iptal edilmesini öngören bir maddenin de olduğu ortaya çıktı.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, vergi paketi taslağına göre, engelliye ÖTV’siz araç uygulaması tümden kaldırılacak. Araç almak isteyen engelliler Gelir İdaresi Başkanlığı yerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvuracak. Çok yoksul olduğunu belgeleyenlere araç alım desteği yapılacak. Ancak araç aldığı için yoksul engellinin diğer yardımları kesilecek.

İKİ ALTERNATİF VAR

İktidarın Meclis'e getireceği vergi paketinde, engellilerin ÖTV’siz araç alımının sınırlandırılması amacıyla iki alternatifli madde yer alıyor. Birinci alternatifte engelli araç alma hakkının 10 yıldan 1’e düşürülmesi, engellinin ölümünden sonra tüm vergilerin mirasçılarından alınması, engelli araç limitinin belirlenmesinde yeniden değerleme oranın yarısının dikkate alınması gibi maddeler yer alıyordu.

İkinci alternatife göre ise engellilerin ÖTV’siz araç alma hakkı tümden kaldırılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engellilere, gelir durumuna bakıp yerli araç fiyatlarını da dikkate alarak bir miktar nakit destek verecek. Sosyal desteklerin birinden yararlanan diğer destekleri kaybettiği için yoksul engelliler bir daha araç yüzü göremeyecek.

"ENGELLİNİN ARACI MI GÖZÜNÜZE BATTI?"

Anadolu Engellileri Birleştirme Derneği (AEBD) Başkanı Burhan Gümrükçü, yeni düzenleme için, “Bu apaçık engellinin ÖTV’siz araç alma hakkını yok etmektir. Savurganlığı bitirdiniz de bir tek engellinin aracı mı gözünüze battı?” dedi.

"ENGELLİLER ARTIK ARAÇ ALAMAZ"

ÖTV’siz araç alma hakkının kaldırılıp sosyal desteğe dönüştürülmesi halinde birkaç istisna dışında hiçbir engellinin araç alamayacağını söyleyen Burhan Gümrükçü “Yeni sistemde durumu araç almaya müsait olan engelliye Aile Bakanlığı ‘gelir şartına takıldınız’ deyip araç vermeyecek. Araç alacak kadar geliri olmayan yardıma muhtaç engelliler de diğer yardımlar kesileceği için araç alamayacak. Yani sonuçta hiçbir engelli araç alamayacak” dedi. Kamuda büyük savurganlık yaşandığına işaret eden Gümrükçü, “Engelliye devletin de engel çıkarması çok üzücü” dedi.