Türkiye korkunç bir güne uyandı: Dolar ve euro durdurulamıyor!

Döviz kuru durdurulamıyor... Dolar ve euroda arka arkaya rekorlar gelirken, Türk lirası her geçen saniye değer kaybetmeye devam ediyor.

Son Güncelleme:
Türkiye korkunç bir güne uyandı: Dolar ve euro durdurulamıyor!

Döviz kurlarındaki yükseliş durdurulamıyor. Türk Lirası ise günden güne değer kaybetmeye devam ediyor.

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ardından piyasalarda yükseliş ivmesi şiddetlenirken, dolar ve Euro rekor üstüne rekor kırıyor.

DOLAR 22 TL'Yİ AŞTI

Bu hafta tarihinde ilk kez 21 TL sınırını aşan dolar, düşük hacimli piyasa gece yarısı da 22,06 seviyesine ulaşarak rekor yeniledi. Saat 08.53 itibarıyla dolar 22.57'den işlem görüyor.

Türkiye korkunç bir güne uyandı: Dolar ve euro durdurulamıyor! - Resim : 1

EURO 24 TL'Yİ GEÇTİ

Bir süredir 22 TL'nin üzerinde işlem gören Euro da bugün tarihi zirvesini gördü. Euro, saat 08:30 itibarıyla 24,13'ten işlem görmeye başladı.

Türkiye korkunç bir güne uyandı: Dolar ve euro durdurulamıyor! - Resim : 2

Son Güncelleme:
Motorine 1 liranın üzerinde zam geldi Motorine 1 liranın üzerinde zam geldi
'500 dolar' sözü verilmişti: Milyonlarca çalışanın gözü komisyonda Milyonlarca çalışanın gözü komisyonda
2023 yılı onların yüzüne gülecek: Şansı yaver gidecek 3 burç 2023 yılı onların yüzüne gülecek: Şansı yaver gidecek 3 burç
Sarımsakları uzun süre saklama yöntemi: Çürümüyor ve küflenmiyorlar Sarımsakları uzun süre saklama yöntemi: Çürümüyor ve küflenmiyorlar
ÇOK OKUNANLAR
Hollywood Reporter hazırladı: İşte eleştirmenlere göre 21. Yüzyılın en iyi 50 filmi! Hollywood Reporter hazırladı: İşte eleştirmenlere göre 21. Yüzyılın en iyi 50 filmi!
Milyonları ilgilendiriyor: Emekli bayram ikramiyesi ve maaşlar ne zaman ödenecek? Emekli bayram ikramiyesi ve maaşlar ne zaman ödenecek?
Dünyanın en güzel on kadını altın oran ile seçildi: İşte o isimler Dünyanın en güzel on kadını altın oran ile seçildi: İşte o isimler
Emekli, memur, asgari ücretli... Tüm maaşlar sil baştan: İşte masadaki rakamlar Emekli, memur, asgari ücretli... Tüm maaşlar sil baştan: İşte masadaki rakamlar
Asgari ücret için konuşulan rakam belli oldu Asgari ücret için konuşulan rakam belli oldu