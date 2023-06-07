Türkiye korkunç bir güne uyandı: Dolar ve euro durdurulamıyor!

Döviz kurlarındaki yükseliş durdurulamıyor. Türk Lirası ise günden güne değer kaybetmeye devam ediyor.

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ardından piyasalarda yükseliş ivmesi şiddetlenirken, dolar ve Euro rekor üstüne rekor kırıyor.

DOLAR 22 TL'Yİ AŞTI

Bu hafta tarihinde ilk kez 21 TL sınırını aşan dolar, düşük hacimli piyasa gece yarısı da 22,06 seviyesine ulaşarak rekor yeniledi. Saat 08.53 itibarıyla dolar 22.57'den işlem görüyor.

EURO 24 TL'Yİ GEÇTİ

Bir süredir 22 TL'nin üzerinde işlem gören Euro da bugün tarihi zirvesini gördü. Euro, saat 08:30 itibarıyla 24,13'ten işlem görmeye başladı.