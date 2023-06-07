Döviz kuru nasıl bir seyir izleyecek? Ekonomist Murat Özsoy: Asıl artış eylül ayından sonra olacak

GERÇEK GÜNDEM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 28 Mayıs’ta yeniden cumhurbaşkanı seçilmesiyle döviz kurundaki artış yükselmeye devam ediyor.

Mehmet Şimşek’in yeni Hazine ve Maliye Bakanlığı’na atanmasının ardından döviz kuru yükselmeye devam ederken, kur bugün de güne değer kazanarak başladı.

Dolar/TL kuru Çarşamba sabahı 23 lira sınırını aştı. Euro/TL kuru ise 24,80'leri gördü.

Peki, bundan sonra döviz kuru nasıl bir seyir izleyecek?

Dolar kurundaki hızlı yükselişi değerlendiren Ekonomist Murat Özsoy, döviz kurunun eylül ayından sonra daha da artacağını ve kurun yıl sonuna doğru 25-26 seviyelerine çıkmasının beklendiğini söyledi.

“ASIL ARTIŞ EYLÜL AYINDAN SONRA OLACAK”

Gerçek Gündem’e konuşan Ekonomist Murat Özsoy, döviz kurundaki artışın eylül ayına kadar çok sert ve yukarı doğru olmayacağını ancak asıl artışın eylül ayından sonra olacağını söyledi:

“Şu anda turizm gelirlerinin devreye girmesi ve orta vadede programın açıklanması beklendiği için eylül ayına kadar yukarı doğru hareketlenmeler beklemiyorum.”

“SENE SONUNA DOĞRU KUR 25-26 SEVİYELERİNE ÇIKACAK”

Haziran ayındaki Merkez Bankası toplantı kararının döviz kurundaki artışta önemli bir rol oynayacağını ifade eden Özsoy, sene sonuna doğru kurun 25-26 seviyelerine doğru ulaşacağını söyledi:

“Merkez Bankası toplantı kararı olarak bir faiz artışı gelirse kur 20’li seviyelere doğru gerileyebilir ama burada sanıyorum ki hükümetin önceliği ihracatçının beklentisi olan 23-24 seviyelerine kadar kuru serbest bırakmak olacak.”

Yeni atanan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ekonomi politikalarının zaman içinde belli olacağını söyleyen Özsoy, şu anki söylemlere bakıldığında bir çıkarım yapılmasının zor olduğunu belirtti:

“Şu anki söylemler yeni politikaların etkili olacağını gösteriyor ama daha eylemlerin ne olacağı belli değil. Burada ilk önemli gösterge Merkez Bankası’nın faiz kararı ve toplantı metni olacak.”

Kaynak: Gerçek Gündem