'500 dolar' sözü verilmişti: Milyonlarca çalışanın gözü komisyonda

İktidar seçim öncesinde asgari ücrette temmuzda yeni bir düzenleme olacağının sözünü vermişti. Yaklaşık 8 milyon emekçi, iktidarın verdiği “500 dolarlık asgari ücret sözü”nü tutmasını bekliyor. Bir an önce Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplantıya çağırılması bekleniyor.

İşçi tarafı yeni kabinenin oluşmasının ardından iktidardan komisyonu toplantıya çağırmasını bekliyor. Bu yönde de hazırlıklarını yapıyor.

Belirlenecek rakam konusunda seçim öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in birkaç kez vurguladığı 500 dolar önemli bir belirleyici olacak. Dünkü kur 21.50’ye göre asgari ücret 10 bin 750 TL yapıyor.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, komisyon toplantılarının sonunda dolar kurunun hangi seviyede olacağı bilinmiyor. İşçi tarafını temsil eden Türk İş’in masaya en son aya ait açlık ve yoksulluk sınırı araştırması ile oturuyor.

Ancak işçi kesiminin çoğunluğu asgari ücret belirlemede asıl kıstasın bekâr bir çalışanın aylık “yaşama maliyeti” olması gerektiğini savunuyor.

Son araştırmada Türk-İş bu rakamı 13 bin 440 TL olarak hesaplamıştı.