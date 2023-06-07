Motorine 1 liranın üzerinde zam geldi

Döviz ve petrol fiyatlarındaki yükseliş pompaya zam olarak yansıdı. Bu gece yarısından itibaren motorinin fiyatı 1 lira 36 kuruş arttı. Zammın ardından motorinin litresi bazı şehirlerde 21 lira seviyesine yükseldi.

Motorine 1 liranın üzerinde zam geldi

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren akaryakıta kallavi bir zam geldi. Motorinin litresi 1 lira 36 kuruş arttı.

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 20 lira 79 kuruşa, Ankara'da 21 lira 19 kuruşa, İzmir'de ise 21 lira 30 kuruşa yükseldi.

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