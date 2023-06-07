"Merkez Bankası’nda değişim şart, dolar 25-26 TL’yi görebilir"

GERÇEK GÜNDEM - Ekonomist Güldem Atabay, kurdaki artışın önüne geçilmek için rezerv artış politikalarına geçileceğini söylerken, Ekonomist Yakup Küçükkale ise döviz kurunda çok ciddi bir yükseliş olduğunu ve kurun yıl sonunda 25-26 seviyelerinin bile üstüne çıkmasının beklendiğini ifade etti.

Ekonomist Güldem Atabay, 22 Haziran’daki Merkez Bankası’nın alacağı faiz kararının döviz kurundaki artışı belirleyecek en önemli etkenlerden biri olduğunu söyledi.

Kurdaki artışın önüne geçilmek için rezerv artış politikasına geçileceğini ve faiz artışı yapılıp durumun stabilize edilmeye çalışılacağını söyleyen Atabay, “Türk Lirası’nın baskılanmasını, döviz rezervlerinin eritilmesinin devam edeceğini düşünmüyorum. Faiz artışının geleceği yer önemli” dedi.

“KARANLIKTAN ÇIKILABİLMESİ İÇİN MERKEZ BANKASI EKİBİNİN DEĞİŞMESİ LAZIM”

Türkiye’nin bulunduğu karanlıktan çıkabilmesi için Merkez Bankası ekibinin değişmesi gerektiğini belirten Atabay, “22 Haziran’daki Merkez Bankası’nın toplantısına kadar dolar bir yere kadar gelecek, faiz artışı yapıp durumu stabilize etmeye çalışacaklar. Bu da yabancı yatırımı, sıcak parayı çekmek için cazip bir seçenek çünkü acil rezerv ihtiyacı var” diye konuştu.



Dövize müdahalenin iki gündür devam ettiğini ve baskıyla Dolar kurunun tutulduğunu söyleyen Atabay, rezerv satma politikalarından kademe kademe çıkılacağını ancak bunun olumlu etkiler yaratmayacağını ifade etti:

“Bunun iyi bir şey olduğunu söylemek mümkün değil ama kaçınılmaz son. Bundan başka türlü bir çıkış yolu da yok zaten.”

“ADALET VE HUKUKTA İYİLEŞMELER OLMADIKÇA EKONOMİDE DE YAPILABİLECEKLER SINIRLI”

Yeni Ekonomi ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in politikalarını konuşmak için daha erken olduğunu belirten Atabay, Şimşek’ten piyasadaki yangını söndürmesini beklediğini söyledi:

“Şimşek’in politikalarını konuşmak için çok erken ancak iktidar ve zihniyet değişmedi. Erdoğan’ın bir pazarlık yapıp canı sıkıldıkça bakanları görevden alma gücü var. Bu zaten yapılan tüm politikaları zayıflatıcı bir etkiye sahip. Adalet ve hukukta bir iyileşme olmadıkça ekonomi tarafında da yapılabilecekler ancak sıcak parayı çekmekle sınırlı alacak hep.”

KÜÇÜKKALE: YIL SONUNA DOĞRU KUR 25-26 SEVİYELERİNE ÇIKABİLİR

Ekonomist Yakup Küçükkale ise, kurda çok ciddi anlamada bir yükseliş olduğunu ve bu seyrin bir süre daha devam edeceğini söyledi.

22 Haziran’daki toplantıda beklentilerin tersi yönünde kararlar çıkması durumunda kurun daha da yükseleceğini belirten Küçükkale, “Şu an yıl sonuna doğru kurun 26 seviyelerine çıkması mümkün. Hatta döviz kuru daha da yüksek olabilir” dedi.

22 Haziran’daki Merkez Bankası toplantısından faiz artırımı kararı çıkmasının beklendiğini, kamuoyunda beklentinin bu yönde olduğunu söyleyen Küçükkale, “Eğer beklentilerimize uygun bir şekilde faiz artırımına gidilirse döviz kurundaki yükseliş çok da fazla uzamaz. Ay sonuna doğru veya önümüzdeki ay dengeye gelebilir” diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem