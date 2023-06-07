Kulis: AKP'de Merkez Bankası'nın başına getirilmesi planlanan isim için 'yerli-milli' tartışması

T24 yazarı Murat Sabuncu, "Yurt içi ve dışında şu an en çok konuşulan yeni Merkez Bankası Başkanı’nın kim olacağı. En yakın isim parlak bir özgeçmişe sahip olan Hafize Gaye Erkan." ifadeleriyle Erkan'ın kariyerini kaleme aldı.

Sabuncu, "Merkez Bankası ekonominin en kritik noktalarından biri. Bağımsız yapısı özellikle son yıllarda adeta parçalandı. İktidarın dediğini yapan, başta politika faizi ve yaptığı açıklamaları ciddiye alınmayan bir kurum haline geldi." değerlendirmesini yaptı.

"Şimşek’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ‘ekonomi yönetimini devir alma’ konuşmaları sırasında sadece kendisinin değil başta Merkez Bankası Başkanı, BDDK’dan TMSF’ye hatta kamu bankalarına bir ekip önerdiği de biliniyor. Ekibin en önemli ismi de doğal olarak Merkez Bankası Başkanı. Ve konuşulan isim Hafize Gaye Erkan." diye yazan Sabuncu, dünya piyasalarını iyi takip eden bir iktisatçıdan Erkan'la ilgili aldığı şu bilgileri aktardı:

"İyi bir eğitimi var, girmenin-çalışmanın zor olduğu Goldman Sachs’ta da iyi anılan sekiz yıllık bir kariyeri. ‘First Republic Bank’ın batışında payı var’ fazla ileri bir iddia. Bankanın kurucusu Jim Herbert’in önemsediği üst düzey görev verdiği bir yöneticiydi. Ancak Herbert’in hastalığı sonrası bankayla ilgilenememesi, içeride yönetimdeki huzursuzluk-görüş ayrılığı Erkan’ı buradan ayrılmaya götürdü. Fatura ona ne kadar kesilebilir emin değilim."

Yazısının devamında aldığı kulis bilgilerini de aktaran Sabuncu, şu bilgileri paylaştı:

"Şu kulis bilgisini de paylaşayım. İktidar kanadında ‘yerli-milli’ çizgisini savunanlar bu atamanın yanlış olduğunu söylüyor. Uzun yıllar eleştirdikleri ‘ABD’den getirilen Kemal Derviş ’ benzeri bir tartışmanın başlayabileceğini savunuyorlar.

Bu arada halen banka içinde başkan yardımcılığı görevi yapan iki ismin Taha Çakmak’ın ve Emrah Şener’in de potansiyel başkan adayı olarak konuşulduklarını söyleyeyim. BDDK başkanlığı için adı geçen Çakmak’ın hemen her sabah bankaların üst düzeyi ile yaptığı piyasalara dair konuşmaların ‘etkisini bilmeyen’ var mı?"

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