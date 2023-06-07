Gelecek Partili Selçuk Özdağ: IMF'ye adım adım gidiyorlar

Döviz kurlarındaki yükselişin ardından Gelecek Partili Selçuk Özdağ'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Özdağ, "IMF'ye adım adım gidiyorlar" bulundu.

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Gelecek Partili Selçuk Özdağ: IMF'ye adım adım gidiyorlar

Gelecek Partisi Muğla milletvekili Selçuk Özdağ’dan hızla yükselen döviz kuruna ilişkin bir açıklama geldi. Özdağ yaptığı yorumda  "IMF’ye adım adım gidiyorlar" ifadelerini kullandı.

Özdağ yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

"Erdoğan yıllardır İMF’nin nasıl 1 şeytan olduğunu anlatıp durdu. IMF’nin esasen uluslararası kredi kuruluşlarına referans olduğunu v bu sayede düşük faizle kredi alınabildiğini gizleyerek yaptı bunu. Şahsı, İngiliz bankerlerden dünyanın en yüksek faiziyle borçlandırdı ülkemizi.

Şeytanlaştırdığı ve hatta bizden borç bile istediler diyerek milletimize hayal sattığı IMF’ye adım adım gidiyorlar. Bunu da Mehmet Şimşek yaptı, hem bakın parayı da düşük faizle verdiler çünkü itibarınız çok yüksek diyecek. İflastan bile başarılıyız hayali satmak da ne bileyim."

Kaynak: Gerçek Gündem

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