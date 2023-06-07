Ekonomistlerden durdurulamayan dolar ve euro için ilk yorumlar!

Dolar ve euronun artışı durdurulamazken, ekonomistler de döviz kurlarındaki bu yükseliş için sosyal medyadan yorumlarda bulundu.

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Ekonomistlerden durdurulamayan dolar ve euro için ilk yorumlar!

Türkiye korkunç bir güne uyanırken dolar gün içinde Türk Lirası karşısında 23 lirayı aştı. Euro ise 25 liraya koşuyor.

Kurdaki bu fırlayışın ardından ekonomistlerden de yorumlar gecikmedi. Ekonomistler iktidarın önceki politikalarını hatırlattı.

Türkiye korkunç bir güne uyandı: Dolar ve euro durdurulamıyor!Türkiye korkunç bir güne uyandı: Dolar ve euro durdurulamıyor!Ekonomi

İktidar, uzun süredir düzenlemeler ve Merkez Bankası’nın ‘arka kapı’ satışlarıyla dövizi baskı altında tutmaya çalışıyordu.

Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturmasının ardından yükselişi hızlanan Dolar/TL gece saatlerinde yükselişe geçmiş ve piyasaların açılmasıyla ivmesini artırdı.

Ekonomi yazarı Uğur Gürses, kurun fırlaması hakkında, “Bütün o palavralar kapaklar açıldığında böyle ortaya çıkabilecek tabloyu saklamak için atıldı. Ülkenin milyarlarca dolar döviz rezervleri berbat politikaların sonuçlarını örtülemek için eritildi…” yorumunu yaptı.

Özgür Demirtaş ise, “Top yere düşmeden sekmez” ifadelerini kullandı.

"YAVAŞ SALIN İPİ"

İris Cibre’den de dikkat çeken bir yorum geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cibre, “Baraj toptan açıldı belli ki 1 TL'lik spike hoş değil Yavaş salın, ipi yavaş” dedi.

KAVCIOĞLU GELDİKTEN SONRA ARTIŞ YÜZDE 213

Tunç Şatıroğlu ise Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun göreve gelmesiyle dolar kurunun yüzde 213 arttığına dikkat çekti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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dolar dolar yorumu Merkez Bankası Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanlığı
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