İlginç iddia: Türkiye'de doların fırlamasının arkasında Japon ev hanımları mı var?

7 Haziran gününe 22 lira ile başlayan dolar kuru, piyasaların açılmasıyla birlikte yükselişini hızlandırdı.

Önce 22.50 ve ardından 23 lirayı göre Dolar /TL kuru için ise çarpıcı analiz dünyaca ünlü Bloomberg'den geldi.

Ünlü stratejist Şant Manukyan, Bloomberg'in kendisine ulaşan analizini paylaşarak, ''Günaydın, Bloomberg haberine göre TL hareketi Japon ev hanımları tarafından tetiklenmiş'' ifadelerini kullandı.