İlginç iddia: Türkiye'de doların fırlamasının arkasında Japon ev hanımları mı var?

Dünyaca ünlü ekonomi gazetesi Bloomberg, dolar kurunun artmasının arkasında Japon ev kadınlarının al-sat işlemlerinin olduğunu iddia etti.

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İlginç iddia: Türkiye'de doların fırlamasının arkasında Japon ev hanımları mı var?

7 Haziran gününe 22 lira ile başlayan dolar kuru, piyasaların açılmasıyla birlikte yükselişini hızlandırdı.

Önce 22.50 ve ardından 23 lirayı göre Dolar /TL kuru için ise çarpıcı analiz dünyaca ünlü Bloomberg'den geldi.

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Ünlü stratejist Şant Manukyan, Bloomberg'in kendisine ulaşan analizini paylaşarak, ''Günaydın, Bloomberg haberine göre TL hareketi Japon ev hanımları tarafından tetiklenmiş'' ifadelerini kullandı.

İlginç iddia: Türkiye'de doların fırlamasının arkasında Japon ev hanımları mı var? - Resim : 2

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