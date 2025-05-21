Turkcell'den Milyon Dolarlık Rekor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 5 yıl vadeli olarak sağlanan bu faizsiz finansman, TDC Veri Hizmetleri’nin veri merkezi yatırımlarını büyütme hedefinde stratejik bir adım niteliği taşıyor. Yeni kaynak, şirketin uzun vadeli büyüme planlarına ivme kazandıracak.

FİNANSMAN, GÜVENİN VE İŞBİRLİĞİNİN GÖSTERGESİ

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon, sağlanan kaynağın hem Türkiye ekonomisine hem de Turkcell'in finansal itibarı ve yatırım çekme kapasitesine duyulan güvenin göstergesi olduğunu belirtti.

Kamil Kalyon, "Bu adım, veri merkezi yatırımlarımızı hızlandırarak ülkemizin dijital dönüşümüne katkı sağlıyor. Aynı zamanda Türkiye'yi bölgesel bir veri üssüne dönüştürme hedefimize önemli katkı sunacak. Geleceğin stratejik alanlarından biri olan veri merkezi teknolojilerinde liderliğimizi pekiştirerek ülkemizin teknoloji vizyonuna hizmet etmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

YENİ BÖLGESEL ORTAKLIKLARIN KAPISI AÇILDI

Murabaha finansman yapısı, TDC Veri Hizmetleri'nin finansal kaynaklarını çeşitlendirmesinin yanında Körfez Bölgesi ile kurulabilecek yeni işbirliklerinin de önünü açabilecek bir potansiyel barındırıyor.

EMIRATES NBD'DEN STRATEJİK DESTEK

Anlaşmaya dair değerlendirmede bulunan Emirates NBD Kurumsal İlişkiler Grup Eş Başkanı Pri McNair, işbirliğinin yalnızca bir finansman anlaşması olmadığını vurguladı. McNair, “Turkcell’in veri merkezi yatırımlarını desteklemekten gurur duyuyoruz. Bu işbirliği, şirketin sektördeki liderliğini güçlendirirken, Emirates NBD olarak sürdürülebilir büyümeyi destekleyen çözümler geliştirme konusundaki kararlılığımızı da yansıtıyor.” dedi.

Yeni finansmanla TDC Veri Hizmetleri'nin sadece Türkiye'de değil, bölge genelinde de etkisini artırması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi