Koç Holding'in Gözdesi Beko'da Yeni Kriz! Kimse Bunu Beklemiyordu

İşçiler arasında, fabrika bünyesinde örgütlü olan sendika yönetimine muhalif tavır sergileyen bazı çalışanların da işten çıkarılanlar arasında yer aldığı öne sürüldü. İsmini vermek istemeyen bir işçi, “2024’te üstün performans ödülü aldım. Daha bir yılım dolmadan performans düşüklüğüyle işten atıldım” diyerek duruma tepki gösterdi.

TASFİYELERLE BİRLİKTE ‘TEHDİT’ İDDİASI

İşten çıkarılanlara kıdem ve ihbar tazminatlarının yanı sıra iki aylık ücret tutarında ödeme teklif edildiği, ancak işe dönüş davası açmaları halinde sürecin uzayacağı ve Koç Grubu’na ait başka firmalarda çalışamayacakları yönünde uyarıldıkları ileri sürüldü. İşçiler, bu sözlerin tehdit olarak algılandığını ifade etti.