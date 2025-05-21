Koç Holding'in Gözdesi Beko'da Yeni Kriz! Kimse Bunu Beklemiyordu
Koç Holding bünyesinde faaliyet gösteren Beko’nun Eskişehir’deki buzdolabı ve kompresör fabrikasında yaklaşık 150 işçinin işine son verildi. İşten çıkarmalara gerekçe olarak “performans düşüklüğü, devamsızlık, rapor kullanımı ve üretim gerekliliklerini karşılayamama” gösterildi. Ancak bazı işçilerin, kısa süre önce başarı ödülü aldıkları halde performans gerekçesiyle işten çıkarılmaları dikkat çekti.
Kaynak: Evrensel
İşçiler arasında, fabrika bünyesinde örgütlü olan sendika yönetimine muhalif tavır sergileyen bazı çalışanların da işten çıkarılanlar arasında yer aldığı öne sürüldü. İsmini vermek istemeyen bir işçi, “2024’te üstün performans ödülü aldım. Daha bir yılım dolmadan performans düşüklüğüyle işten atıldım” diyerek duruma tepki gösterdi.
TASFİYELERLE BİRLİKTE ‘TEHDİT’ İDDİASI
İşten çıkarılanlara kıdem ve ihbar tazminatlarının yanı sıra iki aylık ücret tutarında ödeme teklif edildiği, ancak işe dönüş davası açmaları halinde sürecin uzayacağı ve Koç Grubu’na ait başka firmalarda çalışamayacakları yönünde uyarıldıkları ileri sürüldü. İşçiler, bu sözlerin tehdit olarak algılandığını ifade etti.
TÜRK-METAL SESSİZ KALDI
İşçiler, Türk-Metal Sendikası’nın fabrikadaki temsilcilik odasının gün boyu kapalı olduğunu ve yaşananlara karşı herhangi bir açıklama yapılmadığını aktardı. Konuyla ilgili telefonla ulaşılan Türk-Metal Eskişehir 1 No’lu Şube Başkanı Orhan Demir ise soruları yanıtsız bıraktı.
YATIRIM VE ZARAR AYNI DÖNEMDE
Beko’nun 2024 yılı yatırım sunumlarında 2.000 ofis çalışanının işten çıkarılacağı belirtilmişti. Şirket, Nisan 2025’te yaklaşık 700 işçiyi işten çıkarmıştı. 14 Mayıs’ta ise 70. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Kutlamalarda “151 milyon buzdolabı üretimiyle zirveye ulaşıldı” ifadeleri kullanılırken, sadece 6 gün sonra yaşanan toplu işten çıkarmalar kamuoyunun tepkisini çekti.
ARÇELİK ZİRVEDE, İŞÇİLER BELİRSİZLİKTE
Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, 70. yıl kutlamasında yaptığı açıklamada, “10,6 milyar euroluk ciroyla dünyanın ilk 3 beyaz eşya üreticisinden biri olduk” diyerek büyümeye vurgu yapmıştı. Ancak aynı dönemde açıklanan veriler, şirketin 2025’in ilk çeyreğinde 1,6 milyar TL net zarar ettiğini ortaya koydu. Beko, bu zararın nedenlerinden biri olarak “kapasitenin verimli kullanılamamasını” gösterdi.
BEKO AVRUPA'DA YAYILDI, YURT İÇİNDE İŞÇİ KIYIMI YAŞANDI
2024 yılı içinde Beko, yatırımcılara yıl sonuna kadar 400 milyon avroluk yatırım planladığını duyurmuştu. Bu yatırımın TL karşılığı yaklaşık 14,7 milyar olarak hesaplanıyor. Şirket aynı dönemde Avrupa’nın önde gelen beyaz eşya üreticilerinden Whirlpool’un İtalya, Polonya, İngiltere ve Slovakya’daki 9 üretim tesisini ve 39 iştirakini devraldı.