TÜRK-İŞ Açıkladı: Temmuz Ayı Açlık ve Yoksulluk Sınırı Belli Oldu

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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), her ay düzenli olarak yayınladığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı" araştırmasının Temmuz 2025 verilerini kamuoyuyla paylaştı. Sonuçlar, Türkiye’de geçim şartlarının giderek zorlaştığını bir kez daha ortaya koydu.

AÇLIK SINIRI ASGARİ ÜCRETİ GEÇTİ

Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin yalnızca sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması, yani açlık sınırı asgari ücreti geçerek 26 bin 413 TL’ye yükseldi. Bu rakam, mevcut asgari ücreti 4 bin 300 TL geride bıraktı.

YOKSULLUK SINIRI 86 BİN TL’Yİ GEÇTİ

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı yani yoksulluk sınırı ise 86 bin 36 liraya ulaştı.

BEKAR ÇALIŞANIN MALİYETİ 33 BİN 982 LİRA

Bekar bir çalışanın yalnızca temel yaşam giderlerini karşılayabilmesi için ihtiyaç duyduğu tutar ise aylık 33.982 TL olarak belirlendi.

AYLIK VE YILLIK ARTIŞLAR DİKKAT ÇEKTİ

Temmuz ayında gıda harcamalarında bir önceki aya göre yüzde 1,14’lük bir artış yaşandı. Son 12 aylık dönemde bu oran yüzde 37,32’ye ulaşırken, yıllık ortalama artış yüzde 42,60 oldu. 2025 yılının ilk yedi ayındaki kümülatif artış oranı ise yüzde 25,28 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Haber Merkezi