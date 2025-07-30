Hyundai'den Kritik Geri Çağırma: Her An Alev Alev Yanabilir

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Hyundai tarafından yapılan duyuruda, batarya sisteminde yer alan ve "busbar" olarak adlandırılan elektrik bağlantı parçalarının gerektiği gibi sabitlenmemiş olabileceği ifade edildi. Bu durumun, zamanla kısa devre oluşumuna ve olası bir yangın riskine yol açabileceği belirtildi.

BİNA VE ARAÇ YAKININA PARK UYARISI

Şirketin açıklamasına göre, gevşek kalan bağlantı parçaları bataryadan araç sistemine elektrik aktarımında sorun yaratabilirken, bu durum uzun vadede ciddi güvenlik açıklarına neden olabilir. Bu nedenle Hyundai, söz konusu araçların bina yakınlarında veya diğer araçların hemen yanında park edilmemesi konusunda kullanıcıları uyardı.

Geri çağırma işleminin yalnızca belirli sayıda Ioniq 5 modelini kapsadığı, bu modellerin bir bölümünün de halihazırda kullanıcıya teslim edildiği bildirildi. Şirket, şu ana kadar herhangi bir yangın ya da kaza vakasının rapor edilmediğini de vurguladı.

PERFORMANS SORUNLARI DA GÜNDEME GELDİ

Hyundai, yaşanabilecek kısa devrelerin yalnızca yangın tehlikesiyle sınırlı kalmayabileceğine de dikkat çekti. Açıklamaya göre, sistemdeki bu arıza aracın performansını sınırlayan “sürünme modu”na geçmesine neden olabilir. Bu mod, sürücünün kontrolünü kısıtlayarak güvenlik riski oluşturabiliyor.

Araç sahiplerinin güvenliğini ön planda tuttuklarını belirten şirket yetkilileri, geri çağırma kapsamındaki tüm araçların yetkili servislerde ücretsiz şekilde kontrol edileceğini duyurdu. Etkilenen araç sahiplerinden en kısa sürede teknik servislere başvurmaları istendi.

Kaynak: Haber Merkezi