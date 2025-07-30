Hyundai'den Kritik Geri Çağırma: Her An Alev Alev Yanabilir
Güney Kore merkezli otomotiv üreticisi Hyundai, elektrikli araç kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı. Şirket, 2025 model Ioniq 5 serisinde tespit edilen teknik bir arıza nedeniyle sınırlı sayıda aracı geri çağırma kararı aldı. Geri çağırma kapsamında araç sahiplerinin yangın riskine karşı tedbirli olmaları isteniyor.
Hyundai tarafından yapılan duyuruda, batarya sisteminde yer alan ve "busbar" olarak adlandırılan elektrik bağlantı parçalarının gerektiği gibi sabitlenmemiş olabileceği ifade edildi. Bu durumun, zamanla kısa devre oluşumuna ve olası bir yangın riskine yol açabileceği belirtildi.
BİNA VE ARAÇ YAKININA PARK UYARISI
Şirketin açıklamasına göre, gevşek kalan bağlantı parçaları bataryadan araç sistemine elektrik aktarımında sorun yaratabilirken, bu durum uzun vadede ciddi güvenlik açıklarına neden olabilir. Bu nedenle Hyundai, söz konusu araçların bina yakınlarında veya diğer araçların hemen yanında park edilmemesi konusunda kullanıcıları uyardı.
Geri çağırma işleminin yalnızca belirli sayıda Ioniq 5 modelini kapsadığı, bu modellerin bir bölümünün de halihazırda kullanıcıya teslim edildiği bildirildi. Şirket, şu ana kadar herhangi bir yangın ya da kaza vakasının rapor edilmediğini de vurguladı.
PERFORMANS SORUNLARI DA GÜNDEME GELDİ
Hyundai, yaşanabilecek kısa devrelerin yalnızca yangın tehlikesiyle sınırlı kalmayabileceğine de dikkat çekti. Açıklamaya göre, sistemdeki bu arıza aracın performansını sınırlayan “sürünme modu”na geçmesine neden olabilir. Bu mod, sürücünün kontrolünü kısıtlayarak güvenlik riski oluşturabiliyor.
Araç sahiplerinin güvenliğini ön planda tuttuklarını belirten şirket yetkilileri, geri çağırma kapsamındaki tüm araçların yetkili servislerde ücretsiz şekilde kontrol edileceğini duyurdu. Etkilenen araç sahiplerinden en kısa sürede teknik servislere başvurmaları istendi.
Kaynak: Haber Merkezi