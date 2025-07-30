Gayrimenkul Sertifikası Halka Arzda! Damla Kent Projesinin Borsa Kodu Belli Oldu! İşte 7,59 TL’den Ev Sahibi Olma Fırsatı

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İstanbul Başakşehir’de hayata geçirilecek Damla Kent projesi için yeni bir yatırım modeli devreye alınıyor. Gayrimenkul Sertifikası sistemiyle küçük yatırımcıların da konut sahibi olmasının önü açılıyor. Emlak Konut güvencesiyle başlatılan projede, sertifikalar “DMLKT” işlem koduyla 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında Borsa İstanbul üzerinden yatırımcılara sunulacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda geliştirilen sistem, Sermaye Piyasası Kurulu onayıyla yürürlüğe giriyor. 7,59 TL fiyatla halka arz edilecek sertifikalarla, yatırımcılar hem ev sahibi olabilecek hem de alım-satım işlemleriyle kazanç sağlayabilecek.

3 FARKLI GETİRİ SEÇENEĞİ SUNULUYOR

Yeni yatırım modelinde üç farklı kazanç yöntemi öne çıkıyor:

Asli Edim (Konut Edinme Hakkı): Yeterli miktarda sertifika toplayan yatırımcılar, projenin tamamlanmasının ardından daire sahibi olabilecek.

Tali Edim (Nakit Getiri): Ev almak istemeyen yatırımcılar, proje sonunda açık artırmayla satılacak konutlardan elde edilen gelirden pay alacak.

Borsa Alım-Satımı: Sertifikalar, Borsa İstanbul’da hisse senedi gibi alınıp satılabilecek.

KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Gayrimenkul Sertifikası almak isteyen vatandaşlar, Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım gibi bankalar ya da aracı kurumlardan yatırım hesabı açarak başvuruda bulunabilecek. Başvuru işlemleri, mobil uygulamalar veya internet şubeleri üzerinden de yapılabilecek.

PROJE DETAYLARI BELLİ OLDU

Damla Kent projesi 5 etaptan oluşacak. İlk etapta 1.540 konutun halka arz edilmesi planlanıyor. Projede yer alan daire tipleri ve karşılık gelen sertifika adetleri ise şöyle:

1+1 (62 m²): 631.516 adet sertifika

2+1 (88 m²): 863.276 adet sertifika

3+1 (144 m²): 1.384.916 adet sertifika

4+1 (194 m²): 1.833.345 adet sertifika

Proje Kuzey Marmara Otoyolu, TEM ve Basın Ekspres yollarına yakınlığıyla öne çıkarken; İstanbul Havalimanı ve Başakşehir Şehir Hastanesi’ne komşu konumda olacak. Eğitim kurumları, parklar, çocuk oyun alanları ve kapalı otopark gibi sosyal donatılar da projede yer alacak.

PEŞİNAT YOK, TAKSİT YOK, FAİZ YOK

Yeni modelin en dikkat çeken yönlerinden biri ise; konut sahibi olmak isteyen vatandaşların peşinat, taksit ya da faiz yükü taşımayacak olması. Bu sayede düşük bütçeli yatırımcılar için daha erişilebilir bir konut edinme yolu açılmış oluyor.

Detaylı bilgiye emlak konut adresinden ya da çağrı merkezinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: İHA