En Hızlı Değer Kaybeden Araçlar Belli Oldu: Değerleri Yüzde 65 Düştü! Bu Modeli Alan Sürücü Zarar Etti

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Son yıllarda otomobil alım-satım piyasasında yaşanan gelişmeler, bazı modellerin ikinci elde ciddi değer kaybına uğradığını gözler önüne serdi. Özellikle 2020 model araçlar arasında yüzde 65’i aşan düşüş oranlarıyla dikkat çekenler var. Uzmanlar, bu modelleri tercih edecek sürücüleri maddi kayıplara karşı uyarıyor. İşte en çok değer kaybeden 10 model…

LÜKS ARAÇLARDA SERT DÜŞÜŞ

Listenin başında yer alan BMW 7 Serisi, yüzde 65,43’lük kayıpla lüks segmentteki değerini büyük ölçüde yitirdi. 5 yıl önce statü simgesi olarak görülen bu modelin, bugün neredeyse bir BMW 3 Serisi fiyatına gerilemesi dikkat çekti.

ELEKTRİKLİLER BEKLENTİYİ KARŞILAYAMADI

Elektrikli araçlardaki değer kaybı da gözlerden kaçmadı. Tesla Model S yüzde 64,22, Nissan Leaf yüzde 60,39 ve Tesla Model Y yüzde 58,47 oranında ikinci elde değer kaybetti. Bu durum, elektrikli araç piyasasında hızla gelişen teknoloji ve sürekli gelen yeni modellerin, eski araçları kısa sürede "demode" hale getirdiğini ortaya koydu.

UZMANLAR NE DİYOR?

Otomotiv uzmanları, sıfır araç alırken yalnızca donanım, performans ve konfor gibi özelliklere değil uzun vadeli değer kaybı oranlarına da dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Özellikle elektrikli araç alacak kişilerin, batarya teknolojileri ve yazılım güncellemelerini yakından izlemeleri, ikinci el piyasasını etkileyen en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

İŞTE EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 10 MODEL

eCarsTrade tarafından paylaşılan verilere göre, 2020 model olup son 5 yılda en fazla değer kaybeden otomobiller şu şekilde sıralandı:

BMW 7 Serisi- %65,43

Tesla Model S- %64,22

Audi A6- %64,20

Nissan Leaf- %60,39

Tesla Model Y- %58,47

Chevrolet Bolt EV- %57,80

Tesla Model 3- %50,41

Jeep Grand Cherokee- %48,88

Mercedes-Benz E-Serisi- %47,77

Ford Escape- %47,49

Kaynak: Haber Merkezi