Türkiye'nin Dev Asansör Firması Konkordato İlan Etti! Avrupa'nın Gözdesiydi

Türkiye’nin asansör ve yürüyen merdiven sektöründeki köklü firmalarından AKE Asansör, mali darboğazdan çıkamayınca konkordato talebinde bulundu.

Türkiye'nin Dev Asansör Firması Konkordato İlan Etti! Avrupa'nın Gözdesiydi
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1995 yılında kurulan ve 30 yıla yaklaşan geçmişinde Avrupa’nın en büyük beş firması arasında gösterilen şirket, yaşanan ekonomik zorlukların ardından hukuki koruma arayışına girdi.

Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, AKE çatısı altındaki üç ayrı şirket için 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi. Bu kapsamda AKE Asansör Malzemeleri Pazarlama Ltd. Şti., AKE Assistance Asansör Yürüyen Merdiven Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti. ile AKE Endüstriyel Teknoloji San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin mal varlıklarına yönelik tedbirler alınarak, taşınmaz devri, rehin ve temlik işlemleri mahkeme iznine bağlandı. Şirketler aleyhine açılmış tüm icra takipleri de geçici olarak durduruldu.

Türkiye'nin Dev Asansör Firması Konkordato İlan Etti! Avrupa'nın Gözdesiydi - Resim : 1

KONKORDATO SÜRECİNİ KOMİSERLER YÜRÜTECEK

Mahkeme, konkordato sürecinin şeffaf ve denetlenebilir şekilde ilerlemesi adına her şirket için ayrı ayrı konkordato komiserleri atadı. Komiser heyetinde mali müşavirler, hukukçular ve makine mühendislerinden oluşan uzmanlar yer alırken, alacaklıların itirazlarını sunabilecekleri duruşma tarihi ise 21 Ekim 2025 olarak belirlendi.

YÜRÜYEN MERDİVEN ÜRETİMİNDE TÜRKİYE'NİN ÖNCÜSÜYDÜ

Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim faaliyetlerini yürüten AKE, asansör, yürüyen merdiven, yürüyen bant ve engelli erişim sistemleri üretimiyle sektörde öncü konumdaydı. 2012’de yürüyen merdiven üretimine başlayan şirket, 2017 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayıyla Ar-Ge merkezi statüsünü kazanmıştı.

Türkiye'nin Dev Asansör Firması Konkordato İlan Etti! Avrupa'nın Gözdesiydi - Resim : 2

AVRUPA'DA BÜYÜME HEDEFİ YARIM KALDI

Son yıllarda uluslararası pazarda büyüme hedefiyle önemli adımlar atan firma, 2021’de Almanya’nın Köln kentinde, 2022’de ise Fransa’da müşteri hizmetleri ofisleri açmıştı. 2025 yılı itibarıyla Avrupa’nın en büyük 5 asansör firması arasına girme hedefi koyan AKE, artan maliyetler ve küresel ekonomik belirsizlikler nedeniyle konkordato sürecine sürüklendi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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