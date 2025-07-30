Otomotiv Devi Sert Çakıldı! Piyasalarda Büyük Tedirginlik

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, 2025 yılının ilk yarısına ilişkin finansal raporunu kamuoyuyla paylaştı. Lüks araç pazarının önde gelen markalarından olan şirket, satışların düşmesi ve üretim maliyetlerinin artmasıyla ciddi bir kârlılık kaybı yaşadı. Net kâr, geçen yılın aynı dönemine göre yarıdan fazla geriledi.

Otomotiv Devi Sert Çakıldı! Piyasalarda Büyük Tedirginlik
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Stuttgart merkezli Mercedes-Benz’in açıkladığı verilere göre, yılın ilk altı ayında net kâr yüzde 55,8 oranında azalarak 6,1 milyar avrodan 2,7 milyar avroya düştü. Şirket bu dramatik düşüşün temel nedenleri arasında küresel ticaret tarifeleri, beklentilerin altında kalan satışlar ve verimliliği artırmaya yönelik maliyetli yatırımları gösterdi.

Otomotiv Devi Sert Çakıldı! Piyasalarda Büyük Tedirginlik - Resim : 1

2025 BEKLENTİLERİ DÜŞÜRÜLDÜ

Mercedes-Benz, 2025 yılı sonuna ilişkin öngörülerini de aşağı yönlü revize etti. Grup satışlarının geçen yılki seviyelerin oldukça gerisinde kalacağı belirtilirken, binek araç birimindeki kârlılık oranının yüzde 4 ila 6 seviyelerinde olacağı tahmin ediliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bu oran geçen yıl yüzde 8,1 seviyesindeydi.

SATIŞ GETİRİLERİNDE CİDDİ DARALMA

Şirketin toplam satış gelirleri de zayıf kârlılığı destekleyen bir diğer unsur oldu. 2024’ün ilk yarısında 72,6 milyar avro olan gelir, bu yıl aynı dönemde yüzde 8,6 oranında azalarak 66,4 milyar avroya geriledi.

Otomotiv Devi Sert Çakıldı! Piyasalarda Büyük Tedirginlik - Resim : 2

2027 YILI HEDEFLENDİ

Mercedes-Benz yönetimi, bu olumsuz tabloya karşılık Şubat ayında devreye aldığı maliyet azaltma stratejisini uygulamaya başladı. Plan kapsamında, 2027’ye kadar üretim ve sabit giderlerde yüzde 10’luk bir kesinti hedefleniyor. Şirket, özellikle dolaylı istihdam alanlarında kıdem tazminatı destekli işten çıkarmalarla personel giderlerini azaltmayı planlıyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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