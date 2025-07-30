31 Yıllık Türk Tekstil Devi İçin Beklenmedik Karar: Geçici Mühlet Verildi

Bebek ve çocuk giyiminde 1994’ten bu yana faaliyet gösteren Atabay Kids Tekstil, artan ekonomik baskılara daha fazla dayanamayarak konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme, şirkete yönelik üç aylık geçici mühlet kararı verdi.

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31 Yıllık Türk Tekstil Devi İçin Beklenmedik Karar: Geçici Mühlet Verildi
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İstanbul merkezli Atabay Kids Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi, yurt içinde ve yurt dışında dört şube ile hizmet veriyordu. Toptan bebek ve çocuk giyimi üretiminde uzmanlaşan firma, son dönemde yaşadığı nakit akışı sorunları ve piyasa daralması nedeniyle konkordato talebinde bulunmak zorunda kaldı.

31 Yıllık Türk Tekstil Devi İçin Beklenmedik Karar: Geçici Mühlet Verildi - Resim : 1

GEÇİCİ MÜHLET KARARIYLA KOMİSER ATANDI

Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından alınan kararla, Atabay Kids Tekstil ve bağlı şirketi Atabay Kumaş Sanayi için 25 Temmuz 2025 itibarıyla geçerli olmak üzere üç ay süreyle geçici mühlet tanındı. Mahkeme, şirketlerin mal varlığının korunması için tüm tedbirlerin alınmasına hükmederken, konkordato sürecini denetlemek üzere üç kişilik geçici komiser heyeti görevlendirdi.

31 Yıllık Türk Tekstil Devi İçin Beklenmedik Karar: Geçici Mühlet Verildi - Resim : 2

ALACAKLILARA İTİRAZ HAKKI TANINDI

Resmi ilanla birlikte alacaklılara konkordato mühletine itiraz etmek üzere 7 günlük yasal süre tanındı. Dava kapsamında ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının ise 23 Ekim 2025 tarihinde saat 10.05’te yapılacağı bildirildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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