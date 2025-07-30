Borsada İki Hisseye Yasak! Yatırımcısı Diken Üstünde

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Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, söz konusu hisselere 30 Temmuz 2025 itibarıyla işlem başından başlayarak 29 Ağustos 2025 işlem sonuna kadar tedbir uygulanacağı belirtildi.

TGS DIŞ TİCARET HİSSELERİNE KAPSAMLI TEDBİR

TGS Dış Ticaret AŞ (TGSAS.E) paylarına yalnızca kredili işlem yasağı değil, aynı zamanda geniş kapsamlı “emir paketi tedbiri” uygulanacak. Bu kapsamda piyasa emri ve piyasadan limite emirlerin iletilmesi kısıtlanacak; ayrıca yatırımcıların verdikleri emirlerde iptal, miktar azaltımı ya da fiyat kötüleştirme gibi değişiklikler yapması da yasaklanacak. Bununla birlikte, emir toplama sürecine ilişkin bilgilerin paylaşımı da sınırlandırılacak.

Açıklamada, bu yeni önlemlerin yanı sıra daha önce devreye alınmış olan açığa satış ve brüt takas tedbirlerinin de aynı süre zarfında yürürlükte kalmaya devam edeceği ifade edildi.

NASMED HİSSELERİNE AÇIĞA SATIŞ VE KREDİLİ İŞLEM KISITLAMASI

Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret AŞ (EGEPO.E) için ise farklı bir tedbir kararı alındı. Buna göre, 30 Temmuz’dan itibaren söz konusu hisse, hem açığa satışa hem de kredili işlemlere konu olamayacak. Bu sınırlama da 29 Ağustos 2025 seans sonuna kadar geçerli olacak.

Kaynak: Haber Merkezi