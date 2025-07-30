Emekliler Şokta! SGK Uzmanı İsa Karakaş Duyurdu: Emekli Maaşında Kritik Seyyanen Zam Detayı

EMEKLİLİKLER ERTELENDİ, KADROLAR DOLDU

EYT ile birlikte 2023 Mart ayından itibaren birçok memurun, Temmuz ayında gelecek seyyanen zammı bekleyerek emekliliğini ertelediğini hatırlatan Karakaş, zamların yansıtılmaması nedeniyle emekliliklerin iptal edildiğini aktardı. Bu durumun kamu kadrolarında boşluk oluşmamasına ve atamaların yapılamamasına neden olduğunu belirtti.

TEPKİLER BÜYÜYOR

Karakaş ayrıca, yalnızca konutu olmayanlara kira yardımı yapılması teklifinin de eşitlik ilkesine aykırı bulunduğunu, bu nedenle kamuoyunda yoğun tepkilere yol açtığını ifade etti.