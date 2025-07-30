Emekliler Şokta! SGK Uzmanı İsa Karakaş Duyurdu: Emekli Maaşında Kritik Seyyanen Zam Detayı
SGK Uzmanı İsa Karakaş, memur emeklilerinin maaşlarındaki yüzde 40’a varan kayba dikkat çekerek, seyyanen zam verilmiş olsaydı en düşük emekli maaşının 41 bin lirayı aşabileceğini açıkladı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Emekli maaşlarında yaşanan düşüş kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş'tan önemli açıklamalar geldi. Karakaş, seyyanen zammın verilmemesi halinde memur emeklilerinin büyük kayıplar yaşadığını vurgularken, bu durumun kamu kadrolarında tıkanıklığa yol açtığını belirtti.
TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNDE BEKLENTİLER YER BULMADI
1 Ocak 2026-31 Aralık 2027 dönemine ait mali ve sosyal hakların belirleneceği 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri başladı. 4 milyona yakın kamu çalışanı ile 2,5 milyonu aşkın memur emeklisini yakından ilgilendiren görüşmelerde, memur ve emeklilerin beklentisi olan seyyanen zam teklifinin gündeme bile alınmaması tepki çekti.
KÖK MAAŞ SORUNUNA BENZER ADALETSİZLİK
Karakaş, seyyanen zam talebinin Memur-Sen tarafından bilinçli şekilde geri plana itildiği algısının oluştuğunu ifade etti. Sadece en düşük memur emeklisini kapsayan düzenlemenin, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde süregelen kök maaş sorununa benzer yeni adaletsizlikler yaratabileceğini vurguladı.
SEYYANEN ZAM OLSAYDI MAAŞ 41 BİN TL'Yİ GEÇECEKTİ
İsa Karakaş, geçmişte yapılan seyyanen zam uygulamasının kişi başına 18.682 TL’ye kadar çıktığını hatırlatarak, bu farkın memur emekli maaşlarına yansıtılması halinde, en düşük maaşın 22.671 TL yerine 41.354 TL’ye ulaşabileceğini söyledi.
EMEKLİLİKLER ERTELENDİ, KADROLAR DOLDU
EYT ile birlikte 2023 Mart ayından itibaren birçok memurun, Temmuz ayında gelecek seyyanen zammı bekleyerek emekliliğini ertelediğini hatırlatan Karakaş, zamların yansıtılmaması nedeniyle emekliliklerin iptal edildiğini aktardı. Bu durumun kamu kadrolarında boşluk oluşmamasına ve atamaların yapılamamasına neden olduğunu belirtti.
TEPKİLER BÜYÜYOR
Karakaş ayrıca, yalnızca konutu olmayanlara kira yardımı yapılması teklifinin de eşitlik ilkesine aykırı bulunduğunu, bu nedenle kamuoyunda yoğun tepkilere yol açtığını ifade etti.