TÜFE Verilerinde Bir İlk! Cuma Günü Duyurulacak

Kira sözleşmelerinde belirleyici bir faktör olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, pek çok kişi tarafından merakla bekleniyor. Yaşam maliyetlerindeki değişimleri takip eden TÜFE, mevsimsel etkilerden arındırılmış haliyle, Özel Kapsamlı TÜFE ile birlikte Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası'nın gerçekleştirdiği istişare toplantılarının ardından kamuoyuna duyurulacak.

4 EKİM'DE AÇIKLANACAK

TÜİK'in yaptığı açıklamaya göre, bu önemli veriler her ay TÜFE'nin yayımlanmasından bir gün sonra saat 18.00 itibarıyla TÜİK’in internet sitesinde erişime açık olacak. İlk kez 4 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak olan mevsimsel etkilerden arındırılmış Özel Kapsamlı TÜFE göstergeleri, aynı tarihte yayımlanacak "Tüketici Fiyat Endeksi Haber Bülteni"nin tablolar bölümünde yer alacak. Ayrıca, Özel Kapsamlı TÜFE ile ilgili metodolojik bilgiler de verilerin yayımlandığı gün kullanıcılarla paylaşılacak.