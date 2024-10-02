Tarlada 11 Lira, Markette 60 Lira!

Yozgat’ta soğan hasadı tamamlandı. Genel olarak Orta Doğu ülkelerine ihraç edilen mor soğan tezgahlardaki yerini almaya başladı. Tarlada 11 liradan satılan soğan pazarda ise 20 liradan alıcı buluyor. Mor soğanın fiyatı marketlerde 60 liraya kadar çıkıyor.

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Tarlada 11 Lira, Markette 60 Lira!

Yozgat’ta yemeklerde kullanılan normal soğan çeşitleriyle birlikte ekilen mor soğanın hasadı tamamlandı. Mor soğan, bu yıl özellikle Dubai’ye ihraç edildi, ihraç fazlası ise iç piyasada tüketiciye sunuldu. Mor soğan, Yozgat’ta ‘soğan aşı’ adıyla yapılan yemeğinin dışında, turşusu da yapılıyor, salatalarda da tercih ediliyor.

Mor soğanı tarladan kilosunu 11 liradan alıp, kiloda bir lira nakliye vererek tezgahına getirdiğin belirten pazarcı Davut Uymaz, şöyle konuştu:

“Mor soğan, üsküle, analarımızın eskiden yaptığı soğanı şimdi biz burada temizleyerek yapıyoruz. Ben bunu 11 liraya aldım, bir lira da nakliye bindi 12 lira, üç lira da hatası çıkıyor içinden. Hata da budur, köylü bunu çıkarttığı için güneş yanığını da bunun içine koyuyor, bize para olarak satıyor. Bunu vatandaş görmüyor. Sade kendi bildiğinden başka bir şeyi yok vatandaşın. Marketlerde 45 lira, 50 lira, 60 lira bu soğan. Biz de 20 lira deyince çürük mü diyor. Halbuki bizim gibi temizleyip, hazırlayan ne market var ne de marketçikler var.”

Kaynak: ANKA

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