Son dakika: Türkiye'nin Dış Ticaret Açığı Yükseldi

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eylül ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

İşte Bakan Bolat'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Eylül ayında da dış ticaretimizde dengelenmenin devam ettiğini görüyoruz. Eylül'de ihracat 22,7 milyar dolara ulaştı. Takvim etkisi bazen olumlu bazen olumsuz katkı yapabiliyor. Cuma günleri bizim yaklaşık 2,3-2,4 milyar dolar civarında ihracat yapabiliyoruz. İhracatımızın en az olduğu günler Cumartesi günü, Pazar günü pek olmuyor. 600 milyon dolar ihracat artışını sizlere müjdelemiş olacaktık.

Baktığımızda altın ihracatında yüzde 66'lık gerileme söz konusu. Altın ve enerjiyi çıkardığımızda ihracatımızdaki artış yüzde 3,3. 20.8 milyar dolara ulaşmış oldu. Hamdolsun son 14 ayın içinde 9 ay aylık ihracat rekorları kırdık. İthalat Eylül'de azalma trendi devam etti, 27,1 milyar dolarlık ithalat yaptık. İthalata baktığımızda geçen yılın ikinci çeyreğine göre bu yılın üçüncü çeyreğinde 6 milyar dolarlık ithalat azalması söz konusu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI

Dış ticaret açığı 5.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. İthalatın ihracatı karşılama oranı Eylül'de %79,2'ye yükseldi. Ocak-Eylül döneminde dış ticaret açığımız %31,5 azaldı. İthalatın ihracatı karşılama oranı Ocak-Eylül döneminde %76,3 oldu."