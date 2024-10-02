65 Yaş, Evde Bakım, Engelli Aylıkları… Memur Zammı İle Artacaktı! Fatih Altaylı’dan Gündem Olacak Açıklama: Daha Fazla Para Almak İçin…

Sosyal yardımlar Ocak ayında memur maaş zammı ile bir kez daha artacak! Milyonlarca kişinin faydalandığı 65 yaş aylığı, engelli aylıkları, evde bakım maaşı gibi kalemlerde ödemeler zamlanacak. Orta Vadeli Program’da beklenen yüzde 41,5’lik yıl sonu enflasyon beklentisine göre memur zammının yüzde 9,3 gelmesi hesaplanıyor. Bu kapsamda ödemeler 10 bin liraya kadar yükselecek.

MEMUR AİLE DESTEK ÖDEMELERİNE DE ARTIŞ YOLDA

Memura ödenen eş yardımı 2.063 TL olmuştu. Yüzde 9,3’lük zam sonrası bu rakamın 2.254 TL’ye yükselmesi bekleniyor. 0-6 yaş arası çocuk için 454 lira olan rakam 496 TL’ye, 6 yaş üstü çocuk için ödenen 227 lira 248 TL’ye yükselecek. 0-6 yaş engelli çocuk destek tutarı 681 TL’den 744 TL’ye, 6 yaş üstündeki engelli çocuk 340 liradan 371 liraya çıkacak.

65 YAŞ, EVDE BAKIM, ENGELLİ AYLIKLARINA ENFLASYON DOKUNUŞU

SED ÖDEMELERİNDE BEKLENEN YENİ RAKAMLAR

FATİH ALTAYLI'DAN ÇOK KONUŞULACAK SOSYAL YARDIM SÖZLERİ

Sosyal yardım alanların sayısı milyonları bulurken Gazeteci Fatih Altaylı’dan dikkat çeken bir sosyal yardım açıklaması geldi. Sosyal yardımların Türkiye’de fakirliğin ne düzeyde olduğunu gösterdiğini ve kayıt dışı çalışmayı körüklediğini dile getirdi. İşte Altaylı’nın o açıklamaları:

“Diyelim ki sosyal yardım alıyorsunuz. Bunlar sosyal yardım almak için istihdama katılmıyorlar. İş vereceğiz örneğin. ‘Çalışırım, ayda 15 bin TL isterim ama beni kadrolu yapmayın’ diyorlar. ‘Kadroya alırsanız benim devletten aldığım para kesilir. Sen beni kadrosuz çalıştır’ diyor. ‘Ben kaçak çalıştıramam’ deyince ‘o zaman çalışmam’ yanıtını alıyorlar. Ne oluyor işsizlik yüksek görünüyor. SGK’ya yatması gereken primler eksik gözüküyor.”