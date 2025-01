Trump Koltuğa Oturur Oturmaz İlk Hamlesini Yaptı! İki Ülkeye Ek Vergi Şoku: En Geç 1 Şubat'a Kadar...

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Şubat'a kadar Meksika ve Kanada'ya yüzde 25'e varan gümrük vergileri uygulamayı planladığını söyledi ve Amerika'nın iki yakın komşusunun ülkeye belgesiz göçmen ve uyuşturucu akışına izin verdiği iddiasını yineledi.

Pazartesi gecesi Oval Ofis'in Resolute Masası'nın arkasında oturan Trump, gazetecilerin sorularına yanıt olarak, "Meksika ve Kanada'ya yüzde 25 oranında gümrük vergisi uyguluyoruz çünkü ülkeye çok sayıda insanın girmesine izin veriyorlar. Bence bunu 1 Şubat'ta yapacağız." dedi.

Trump'ın ABD enerji ve otomobil ithalatı için hayati önem taşıyan iki ülkeye gümrük vergisi uygulama planları, Trump'ın ilk döneminde ısrarıyla müzakere edilen NAFTA'nın halefi olan ABD-Meksika-Kanada Anlaşması'nın imzacıları arasında bir ticaret savaşını tetikleme riski taşıyor. Anlaşma, 2022 verilerine göre 1,8 trilyon dolarlık mal ve hizmet ticareti oluşturyordu.

KANADA VE MEKSİKA'DAN MİSİLLEME GELEBİLİR

Hem Kanada hem de Meksika, Trump'ın Amerikan mallarına gümrük vergisi koyması durumunda misilleme yapacaklarını söylediler. Trump, kuzey ABD sınırındaki fentanil ve göçmen akışından şikayet ederek "Kanada çok kötü bir istismarcı" dedi.

Dolar, Trump'ın açıklamalarının ardından çoğu büyük para birimine karşı sıçradı. Bloomberg'in dolar göstergesi, yatırımcıların güvenli liman varlıkları aramasıyla 18 Aralık'tan bu yana en yüksek artış olan yüzde 0,7'ye kadar yükseldi. Kanada doları ve Meksika pesosu, haberin ardından yeşil paraya karşı yüzde 1'den fazla düştü.

ABD, OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KENDİ AYAĞINA ATEŞ ETMİŞ OLACAK

Bernstein analistleri, Kasım ayındaki bir araştırma notunda, Trump'ın önerdiği büyüklükteki gümrük vergilerinin, her biri Kanada ve Meksika'dan önemli sayıda araç ithal eden ABD otomotiv endüstrisi ve Detroit'in otomobil üreticileri için "felaket" anlamına geleceğini söyledi. Stellantis NV, ABD'de sattıkları araçların yaklaşık yüzde 40'ını ithal ederken, General Motors Co. yaklaşık yüzde 30'unu ve Ford Motor Co. ise yüzde 25'ini ithal ediyor.

Wolfe Research'e göre, ek vergiler bu ülkelerden ABD'ye gelen yaklaşık 97 milyar dolarlık otomobil parçası ve 4 milyon bitmiş aracı etkileyecek ve ortalama yeni araba fiyatlarını yaklaşık 3.000 dolar artırabilir.

Trump ayrıca ABD'ye yapılan tüm yabancı ithalatlara hala evrensel bir tarife koymayı düşündüğünü belirtti, ancak "henüz buna hazır olmadığını" söyledi.

"İÇERİ GİRİYORLAR VE SERVETİMİZİ ÇALIYORLAR"

"Amerika Birleşik Devletleri'nde iş yapan herkese evrensel bir tarife koyarsınız, çünkü içeri giriyorlar ve servetimizi çalıyorlar," dedi ve uygulamanın "hızlı" olabileceğini ekledi.

Trump, 25 Kasım'da Truth Social'da yaptığı bir paylaşımda, "ilk Yürütme Kararlarımdan biri" olarak tüm Meksika ve Kanada ithalatlarına yüzde 25 oranında gümrük vergisi koyacağı konusunda uyardı ve "Uyuşturucular, özellikle Fentanil ve tüm yasadışı yabancılar ülkemizin bu İşgalini durdurana kadar yürürlükte kalacak!" dedi.

Bu taktikler, göreve gelen başkana her iki hükümetin de endişelerini ele aldığını göstermek için Mexico City ve Ottawa'da bir kargaşaya yol açtı.

O zamandan beri istifa ettiğini söyleyen Başbakan Justin Trudeau, birkaç gün içinde Trump'a ülke sınırını geçerek ABD'ye giren göçmen sayısının az olduğunu ve Kanada'nın da uyuşturucu kaçakçılığını durdurmak için ABD ile yakın bir şekilde çalıştığını anlatmak için Florida'ya uçtu.

Kanada ayrıca, ilk salvo Trump'tan gelirse gümrük vergileriyle vuracağı 150 milyar Kanada doları (105 milyar dolar) tutarındaki ABD üretimi ürünlerden oluşan bir ilk liste hazırladı. Trump, Kanadalıları 51. ABD eyaleti olma davetiyle kışkırttı.

"TRUMP BAZEN ÖNGÖRÜLEMEZ OLABİLİR"

Kanada Maliye Bakanı Dominic LeBlanc, Trump'ın yorumlarından kısa bir süre sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bunların hiçbiri şaşırtıcı olmamalı. Öğrendiğimiz tek şey, Başkan Trump'ın bazen öngörülemez olabileceğidir." dedi.

LeBlanc, Kanada hükümetinin sınır güvenliği ve Trump yönetimiyle diğer konular hakkında konuşmaya devam edeceğini söyledi. LeBlanc, "Amerikalı yetkililerle yaptığımız görüşmede, göçün düzenli ve yasal olmasını sağlamak için fentanil ile mücadeleye olan ortak bağlılığımızdan bahsettik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi