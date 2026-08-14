Tren Biletlerine Zam Sinyali! İstanbul-Ankara Arası 1000 Lirayı Aşacak

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Ankara’da, bir süredir kamunun sunduğu bazı mal ve hizmetlere yönelik zam hazırlığı yapılıyor. Bu kapsamda ulaştırma ve taşımacılık hizmetleriyle ilgili de bir süredir çalışmalar devam ediyor.

YÜZDE 8-9 BANDINDA ZAM PLANLANIYOR

TCDD Taşımacılık AŞ’nin, başta YHT olmak üzere ana hat ve bölgesel tren biletlerine zam için üç farklı seçeneği içeren zam çalışması yaptığı, bu konuda gerek Ulaştırma, gerekse de Hazine ve Maliye bakanlıkları ile görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Kaynaklar, bu aşamada zam için öne çıkan oranın yüzde 8,5-9 olduğunu söyledi. Kaynaklar, 15 Ocak‘ta YHT, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerine yüzde 19,23 oranında zam yapıldığını hatırlatarak, "Ankara-İstanbul hattında bilet fiyatı, 780 TL'den 930 TL'ye yükseldi. O tarihten bu yana herhangi bir fiyat hareketi söz konusu olmadı" dedi.

Olası bir zamda, yıl sonu enflasyon hedefinin ve tahmininin göz önünde bulundurulacağı vurgulandı.

ANKARA-İSTANBUL ARASI 1000 LİRAYI AŞACAK

Zam oranı ve zammın uygulamaya gireceği tarih henüz kesinleşmedi. Buna karşılık yüzde 8,5 dolayında bir artış gündeme gelirse, Ankara-İstanbul arası bilet fiyatı 1000 TL’yi aşacak.

Kaynaklar, "Yüksek hızlı trenin devreye girdiği dönemde bilet fiyatları için uçaktan ucuz, otobüsten pahalı bir model öngördüklerini" belirterek, "Devletin YHT dahil demiryolu taşımacılığında desteğinin sürdüğünü, demiryolu ile seyahatin hem konfor hem fiyat açısından diğer ulaşım türlerine göre avantajını sürdürdüğünü" savundu.

Kaynak: ANKA