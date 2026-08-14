Dolar ve Euroda Yeni Gün Hareketli Başladı: İşte Güncel Fiyatlar

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Serbest piyasada döviz kurları haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. 14 Ağustos 2026 saat 09.30 itibarıyla dolar 47,8851 TL, Euro ise 55,2824 TL seviyesinde işlem görüyor. Günün aynı saatlerinde dolar 47,8825 TL’den alınırken 47,8864 TL’den satılıyor. Dolar böylece bir önceki güne göre yüzde 0,10 yükseliş kaydetti. Euro ise 55,2910 TL alış ve 55,3024 TL satış fiyatından işlem görüyor. Eurodaki günlük değişim yüzde 0,13 olarak hesaplandı. Sterlinin fiyatı ise 64,7047 TL seviyesinde bulunuyor.

DOLARDA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 17’Yİ AŞTI

Dolar, ağustos ayının ilk gününe kıyasla 0,37 TL yükselerek yüzde 0,79 değer kazandı. Yılbaşındaki 43,0312 TL seviyesine göre ise 4,85 TL artış gösteren doların toplam kazancı yüzde 11,28’e ulaştı. Son bir yıllık dönemde dolar 40,8333 TL’den 47,8851 TL’ye çıkarak yüzde 17,27 yükseldi. Bir önceki işlem gününde dolar 47,9053 TL ile günün en yüksek seviyesini görürken, en düşük 47,7531 TL’yi test etti ve günü 47,8373 TL’den tamamladı.

EURODA YILLIK DEĞER KAZANCI YÜZDE 16,10

Euro da ağustos ayının başından bu yana 0,46 TL yükselerek yüzde 0,84 değer kazandı. Yılbaşındaki 50,4706 TL seviyesine kıyasla 4,81 TL artan Euro, yüzde 9,53 yükseliş kaydetti. Euro’nun son bir yıllık performansı ise yüzde 16,10 oldu. Geçen yıl 47,6147 TL seviyesinde bulunan Euro, 55,2824 TL’ye kadar yükseldi. Euro, bir önceki işlem gününde 55,2918 TL ile günün zirvesini görürken 55,0633 TL’ye kadar geriledi ve günü 55,2113 TL’den tamamladı.

Kaynak: Haber Merkezi