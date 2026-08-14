İnşaat Sektöründe Alarm Veren Rakam: Üretim Yüzde 6 Düştü

Türkiye’de inşaat üretimi haziranda yıllık bazda yüzde 6 geriledi. TÜİK verilerine göre bina inşaatı yüzde 7,5, özel inşaat faaliyetleri yüzde 7,6 azalırken, bina dışı yapıların inşaatı yüzde 4,5 arttı. Aylık bazda ise inşaat üretim endeksi yüzde 0,5 düşüş kaydetti.

Son Güncelleme:
İnşaat Sektöründe Alarm Veren Rakam: Üretim Yüzde 6 Düştü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de inşaat üretim endeksi, haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 geriledi.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ait inşaat üretim endeksi verilerini yayımladı. Verilere göre endeks, haziranda yıllık bazda yüzde 6 düşüş kaydetti.

İnşaat Sektöründe Alarm Veren Rakam: Üretim Yüzde 6 Düştü - Resim : 1

GEÇEN YILA ORANLA AZALDI

İnşaat sektörünün alt kalemlerine bakıldığında, geçen yılın aynı ayına göre bina inşaatı sektörü endeksi yüzde 7,5, özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 7,6 azaldı. Bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi ise yüzde 4,5 artış gösterdi.

İnşaat Sektöründe Alarm Veren Rakam: Üretim Yüzde 6 Düştü - Resim : 2

ÖZEL İNŞAAT FAALİYETLERİ DÜŞÜŞTE

İnşaat üretim endeksi haziranda aylık bazda da yüzde 0,5 geriledi. Aynı dönemde bina inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,4, özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 1 düşerken, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,1 yükseldi.

Kaynak: AA-DHA

Etiketler
İnşaat Özel Sektör TÜİK
Son Güncelleme:
Altın Fiyatlarında Yön Değişti: İşte Güncel Fiyatlar Altın Fiyatlarında Yön Değişti
Dolar ve Euroda Yeni Gün Hareketli Başladı: İşte Güncel Fiyatlar Dolar ve Euroda Yeni Gün Hareketli Başladı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
ÖTV İndirimi Buhar Oldu! Motorin ve Benzine Dev Zam ÖTV İndirimi Buhar Oldu! Akaryakıtta Çifte Zam
Alihan Kuriş Operasyonunda Çarpıcı Detay: Gizli Bölmede Saklanırken Yakalandı Alihan Kuriş Operasyonunda Çarpıcı Detay
CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan Kesin İhraç Talebiyle Disipline Sevk Edildi CHP'li Vekile Kesin İhraç Talebi
Bakan Gürlek Aileyle Görüştü: Emir Yuşa Dosyası Raftan İndirildi Bakan Gürlek Aileyle Görüştü: Emir Yuşa Dosyası Raftan İndirildi
Balıkesir’de Otomobil Çocuklara Çarptı: Bir Ölü, Bir Ağır Yaralı Otomobil Çocuklara Çarptı... Bir Ölü, Bir Ağır Yaralı