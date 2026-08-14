İnşaat Sektöründe Alarm Veren Rakam: Üretim Yüzde 6 Düştü
Türkiye’de inşaat üretimi haziranda yıllık bazda yüzde 6 geriledi. TÜİK verilerine göre bina inşaatı yüzde 7,5, özel inşaat faaliyetleri yüzde 7,6 azalırken, bina dışı yapıların inşaatı yüzde 4,5 arttı. Aylık bazda ise inşaat üretim endeksi yüzde 0,5 düşüş kaydetti.
Türkiye’de inşaat üretim endeksi, haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 geriledi.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ait inşaat üretim endeksi verilerini yayımladı. Verilere göre endeks, haziranda yıllık bazda yüzde 6 düşüş kaydetti.
GEÇEN YILA ORANLA AZALDI
İnşaat sektörünün alt kalemlerine bakıldığında, geçen yılın aynı ayına göre bina inşaatı sektörü endeksi yüzde 7,5, özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 7,6 azaldı. Bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi ise yüzde 4,5 artış gösterdi.
ÖZEL İNŞAAT FAALİYETLERİ DÜŞÜŞTE
İnşaat üretim endeksi haziranda aylık bazda da yüzde 0,5 geriledi. Aynı dönemde bina inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,4, özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 1 düşerken, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,1 yükseldi.
Kaynak: AA-DHA