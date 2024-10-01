Trafik Sigortası Fiyatları Düşecek mi? Araç Sahipleri Dikkat, Sistem Değişiyor! Tarih Belli Oldu, ‘Benzer Bir Durum Tekrar Gündeme Geldi’ Diyerek Anlattılar

Milyonlarca araç sahibi için en büyük masraf kalemlerinden biri olan trafik sigortasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı: Sigorta şirketleri trafik sigortası poliçelerinden zarar ettiklerini dile getirirken yeni dönemde bedeni tazminatların hasar havuzundan karşılanacağı bir formül üzerinde çalışıldığı öğrenildi. Bu kapsamda trafik sigortası priminin bir kısmı bedeni hasarlar için ayrılacak.

Peki trafik sigortasında yeni sistem nasıl olacak? Sürücülerin trafik sigortası ödemeleri değişecek mi? 10 bin TL trafik sigortası ödeyen bir sürücü için ayrılacak bedeni hasar tutarı ne olacak? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı (TÜKONFED) Turusan Bağcı anlattı.

2012’DEKİ SİSTEME BENZER FORMÜL GÜNDEME GELDİ

“Sigorta şirketleri trafik sigortasında önemli oranlarda zarar ediyorlar. 2024’ün ilk 6 ayını 10 milyar TL gibi çok büyük bir zararla kapattılar. 2024’ün sonu itibarıyla bu zararın 20 milyar TL olması bekleniyor. Çoğu yabancı sigorta şirketi ülkeden çıkmaya başladı. Ne olursa olsun trafik sigortası primleri düşmüyor, devamlı artıyor. Bununla ilgili sigorta şirketleri trafik sigortası tarifesinin serbest bırakılmasını istiyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) sigorta şirketlerine trafik sigortasında fiyat serbestisi vermek istemiyor. Sigorta şirketlerinin bedeni zararla ilgili şikâyet ettikleri bir durum var. Bununla ilgili SDDK bir çözüm önerisi ortaya koydu. Daha önce 2012’de alınan bir kararla trafik sigortasından alınan primin yüzde 10’u sağlık sigortasına aktarılıp sağlık gideri SGK tarafından karşılanıyordu. Benzer bir durum tekrar gündeme geldi.

2025 YILINDA HAYATA GEÇMESİ PLANLANIYOR

Bedeni zararlar içerisinde sakatlık, ölüm gibi durumlarda oluşacak tazminatların devlet tarafından bir bedeni zararlar havuzu oluşturulup zararın buradan karşılanması gündeme alındı. 2025’in ikinci çeyreğinde uygulamaya alınması düşünülüyor.

4,5 MİLYAR LİRALIK BEDENİ ZARAR TAZMİNATI

Buradaki esas önemli problem sigorta şirketlerinin ilk 6 ayda oluşan 10 milyar TL’lik zararının yaklaşık 4,5 milyar TL’sinin bedeni zararlardan geliyor olmasıdır. Bunun 1,5 milyar TL’lik kısmı sigorta şirketleri tarafından hızla ödendi. 3 milyar TL’lik kısım hasar takip şirketleri adına kişisel veriler ihlal edilerek sigortalılara ulaşılıp sigorta şirketlerine avukatlar aracılığı ile dava açılması nedeniyle uzuyor. Mahkemeler ciddi şekilde meşgul ediliyor ve ödenen tazminatlar 2,5-3 katına kadar çıkabiliyor. Uygulama ile ilgili ana hedeflerden bir tanesi artık hasar takip şirketleri karşısında muhatap devlet olacak, dava açacaklarsa devlete açacaklar. Mağdurlara havuz aracılığı ile hızlı bir şekilde hasar ödemesi planlanıyor.

ÖNCE ORAN BELİRLEYECEKLER

Türkiye Sigorta Birliği ile SEDDK ortak bir çalışma yapıyor. Trafik sigortası priminin içerisinde ne kadarlık kısım bedeni zararlar için karşılanıyor? Bu oran yüzde 50 ve yüzde 80 arasında sigorta şirketine, finansal büyüklüğüne bağlı olarak değişiyor. Bu oran belli olduktan sonra hesaplamalar yapılacak.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Diyelim ki bir trafik sigortası 10 bin TL tutuyor. Bunun içerisinde yüzde 50’si yani 5 bin TL’si bedeni zararlar için sigorta şirketleri tarafından ödendiği varsayılıyor. Havuz kurulduğunda SEDDK, sigorta şirketine diyecek ki, bu ayırdığın 5 bin TL’nin yüzde 50’si veya yüzde 80’ini havuza devret diyecek. Bu şirketin ödeme gücüne göre değişecek. Yani 5 bin TL’nin 2 bin 500 TL’si havuza devredilecek. SEDDK ödeme gücü zayıf olan, finansal yapısı zayıf olan şirkete de yüzde 80’ini devret diyebilir. O zaman 5 bin TL’nin yüzde 80’i yani 4 bin TL havuza aktarılabilir. Böylelikle sigorta şirketleri ölüm ve sakatlıkla ilgili tazminatları ödemeyecekler.

TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI İÇİN AÇIKLAMA

Bu uygulama ile hedeflenen trafik sigortası primlerinin düşürülmesidir. Hasar takip şirketlerinin hasarları yüksek rakama şişirip dava yolu ile büyütmesinin önüne geçilmesi arzulanıyor. Bu başarılırsa trafik sigortası fiyatları düşecektir. Mahkemelerdeki dosya sayısı azalacaktır. 5-10 yıl süren davalarda insanların tazminatları geç almaları engellenecektir. Sahte hasarlar, şişirme hasarların önüne geçileceği için trafik sigortası primi düşecektir.”

Kaynak: Milliyet