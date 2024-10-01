İstanbul'da Ekmeğe Büyük Zam Yolda

İstanbul'da ekmek fiyatlarına zam yapılması gündeme geldi. İstanbul'da fırıncılar, artan maliyetler nedeniyle ekmek fiyatlarının yükseltilmesi için düğmeye bastı.

Cumhuriyet'in haberine göre, İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, son dönemde un fiyatlarındaki ciddi artış nedeniyle 240 gram ekmeğin fiyatının 15 liraya çıkarılması için talepte bulunduklarını açıkladı.

Beşiktaş, Kadıköy, Sarıyer ve Avcılar gibi bazı bölgelerde bazı fırınlar, resmi olarak açıklanan 10 lira yerine ekmeği 12,5 liraya satmaya başladı. Bu gayri resmi zam, ekmek fiyatlarının yüzde 25 oranında artmasına neden oldu.