Toplantıda ortaya çıktı, KKM'ye yeni alternatif geliyor!

JP Morgan'ın organize ettiği ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın katıldığı toplantının ardından ekonomi yazarı Barış Soydan'dan dikkat çeken Kur Korumalı Mevduat (KKM) iddiası geldi. Soydan, "Kesin bilgi, yalanlamayın" dedi.

Son Güncelleme:
Toplantıda ortaya çıktı, KKM'ye yeni alternatif geliyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, JP Morgan'ın organize ettiği toplantıda yatırımcılarla bir araya geldi. Bakan Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan toplantıda yatırımcılara birer sunum yaptı.

Toplantıda ayrıca konuşmacı olarak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar'ın yanı sıra, Türkiye Varlık Fonu ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi başkanları da yer aldı.

"KKM'YE ALTERNATİF BİR TL BORÇLANMA ENSTRÜMANI..."

Toplantıda, forum ve görüşmeler basına kapalı olarak gerçekleştirilirken, toplantının içeriğine ilişkin ekonomi yazarı Barış Soydan'dan dikkat çeken Kur Korumalı Mevduat (KKM) iddiası geldi.

Toplantıda ortaya çıktı, KKM'ye yeni alternatif geliyor! - Resim : 1

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Soydan, "JP Morgan'ın düzenlediği toplantıya katılan yabancı yatırımcıların izlenimlerine dair ek bilgi: Yabancı yatırımcılar da kur korumalıya alternatif olacak bir TL borçlanma enstrümanı çıkarılacağı izlenimini almış" dedi.

"KESİN BİLGİ, YALANLAMAYIN"

Paylaşımının devamında Soydan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'ni etiketleyerek, "Kesin bilgi, yalanlamayın" ifadelerine yer verdi.

"SIKILAŞMA DEVAM EDECEK"

Öte yandan toplantıyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre, Şimşek toplantıya katılan yatırımcılara ekibinin tam bir politik desteğe sahip olduğunu ve kademeli sıkılaştırmaya devam edeceklerini söyledi. Şimşek ayrıca önden yüklemeli maliye politikasına vurgu yaptı ve depreme ilişkin harcamalar çıkarıldığında Maastrich kriterlerine yaklaşılacağını belirtti.

Aynı kaynağın verdiği bilgiye göre, Şimşek toplantıda kredi büyümesine getirilen önlemlerin etkisiyle ekonominin yavaşlayacağını belirtti ancak ekonomide ani bir durma istemediklerini kaydetti. Erkan ise, sunumunda ağırlıklı olarak enflasyon konusuna odaklandı.

Uzmanı açıkladı: "Merkez Bankası dolar kuru için ölümüne uğraş içinde!"Uzmanı açıkladı: "Merkez Bankası dolar kuru için ölümüne uğraş içinde!"Ekonomi

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Kur Korumalı Mevduat (KKM) KKM Mehmet Şimşek Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası
Son Güncelleme:
Erzincan'da altı ayda toplu taşıma ücretlerine ikinci zam! Erzincan'da altı ayda toplu taşıma ücretlerine ikinci zam!
Memurları ilgilendiren toplu sözleşmede ilk aşama tamamlandı! Memurları ilgilendiren toplu sözleşmede ilk aşama tamamlandı!
Nemrut'ta ayı 'zorbalığı': Çadırları parçaladılar Nemrut'ta ayı 'zorbalığı': Çadırları parçaladılar
Doğuştan en özel 3 burç! Onlara sahip olmak bir ayrıcalıktır. Çok başarılılar Doğuştan en özel 3 burç! Onlara sahip olmak bir ayrıcalıktır. Çok başarılılar
ÇOK OKUNANLAR
Son anketten tüm partilere kötü haber: 'Hiçbiri' diyenlerin oranı zirveyi gördü! Son anketten tüm partilere kötü haber: 'Hiçbiri' diyenlerin oranı zirveyi gördü!
Uykuları kaçıracak: Ekonomist Evren Devrim Zelyut, benzinin 46 lira olacağı tarihi açıkladı! Uykuları kaçıracak: Ekonomist Evren Devrim Zelyut, benzinin 46 lira olacağı tarihi açıkladı!
14 yıl sonra ortaya çıktı: İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi! 14 yıl sonra ortaya çıktı: İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
Eyyam-ı Bahur'dan bunalanlara Meteoroloji'den güzel haber: Sağanak geliyor! Eyyam-ı Bahur'dan bunalanlara Meteoroloji'den güzel haber: Sağanak geliyor!
Gerçek Gündem 'yasaklı' bölgeye girdi: Menzil’in kalbinde bir gün, her yerde kamera, adım başı 'hizmetli' Menzil’in kalbinde bir gün: Her yerde kamera, adım başı 'hizmetli'