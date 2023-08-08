Uzmanı açıkladı: "Merkez Bankası dolar kuru için ölümüne uğraş içinde!"
Ekonomist Mahfi Eğilmez, enflasyonla birlikte gün yüzüne çıkan ekonomik krizin ardından dolar kuru için dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Eğilmez, "Merkez Bankası dolar kuru için ölümüne uğraş içinde" dedi.
Enflasyon, artan vergiler ve TL'deki keskin değer kaybı ile aylık yüzde 9.49, yıllık yüzde 47.83'e yükseldi.
Vergilerin temmuz ortasında başlaması nedeniyle ağustos ayında da belirgin enflasyon artışı beklenirken, enflasyonun yılsonunda yüzde 60'a doğru yükselişini sürdürmesi önğürülüyor.
DOLAR/TL KURU BASKILANDI
Türkiye ekonomisinde oluşan enflasyonist baskı sonrası dolar/TL'nin daha da yükseleceği anlayışı piyasalarda hakim görüş olarak ortaya çıkarken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) müdahalesi sonrası dolar/TL kuru baskılandı.
MERKEZ BANKASI REZERVLERİ SERT DÜŞTÜ
Bu gelişmelerle birlikte Merkez Bankası'nın brüt rezervlerinde artış devam ederken, net rezervlerde seçimden bu yana en hızlı düşüş dikkat çekti.