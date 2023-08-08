Uzmanı açıkladı: "Merkez Bankası dolar kuru için ölümüne uğraş içinde!"

DOLAR/TL KURU BASKILANDI

Türkiye ekonomisinde oluşan enflasyonist baskı sonrası dolar/TL'nin daha da yükseleceği anlayışı piyasalarda hakim görüş olarak ortaya çıkarken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) müdahalesi sonrası dolar/TL kuru baskılandı.