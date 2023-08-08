Erzincan'da altı ayda toplu taşıma ücretlerine ikinci zam!

Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon, Erzincan'da toplu taşıma ücretlerine zam yapıldığını açıkladı.

Limon, zamların akaryakıt fiyatlarına gelen yüzde 100'lük zam, işçi ve işçilik ücretlerindeki olağanüstü artışlar, araç yedek parçalarında meydana gelen büyük artışlar, araç sigorta ücretlerine aylık otomatik olarak gelen zamlar, MTV ücretlerinin yılda iki defa alınması gibi nedenlerden dolayı yapıldığını söyledi.

Buna göre, 8 Ağustos 2023 tarihinden itibaren Erzincan'da toplu taşıma ücretleri şöyle olacak:

- Tam: 12 TL,

- Öğrenci: 10 TL,

- Nakit (kartsız): 15 TL.

6 AYDA İKİNCİ ZAM

Öte yandan en son 24 Şubat 2023 tarihinde tam 7,40 TL, öğrenci 6,40 TL ve nakit (kartsız) 9,00 TL olarak onaylanarak yürürlüğe girmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem