Kırşehir'de ekmeğe zam!

Kırşehir'de 4,50 TL'ye satılan 200 gram ekmeğin fiyatı Fırıncılar Odası tarafından gelen talep sonrası Kırşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından 6 TL olarak onaylandı.

Ticaret Bakanlığı'nın onay vermesinin ardından da 200 gram ekmeğin fiyatı 6,00 TL'ye çıkarıldı. Artan maliyetler gerekçesiyle fırıncıların talepleri sonrası Ticaret İl Müdürlüğü ile birlikte yeni bir fiyat tarifesi belirlendi.

Kırşehir'de yeni ekmek tarifesi şöyle:

- 200 gram ekmek çeşitlerinin fiyatı 6,00 TL,

- 400 gram ekmek çeşitlerinin fiyatı ise 12,00 TL olarak belirlendi.

- 400 gram tam buğday, çavdar, siyez ve mısır ekmeğinin fiyatı ise 18.00 TL olarak belirlendi.

BUGÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ

Öte yandan Kırşehir'de yeni zamlı fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.

Kaynak: Gerçek Gündem