CHP'li Meclis Üyesi Umut Şenol fişlerle anlattı: 23 ayda fiyatlardaki toplam artış %425'i geçiyor
İBB Meclis Üyesi CHP'li Umut Şenol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla marketlerdeki fiyat değişimine dikkat çekti.
İBB Meclis Üyesi CHP'li Umut Şenol, bir marketin 2021 yılından bugüne fiyat değişimini gösterdiği bir paylaşım yaptı. Paylaşımında 2021'in kasım ayından bir market fişi kullanan Şenol, artışın %425 olduğunu vurguladı.
Şenol paylaşımında şunları söyledi:
2022 Kasım'da 1 sene önceki market fişiyle o anın kıyaslamasını yapmıştım.
Aynı hesabı bugün yine yapınca son 9 ayda %70 artış var. 23 aydaki toplam artış ise %425'i geçiyor. Freni boşalmış kamyon gibi Barbaros bulvarından aşağı giden bir ekonomimiz var.
Şenol'un 9 ay önce yaptığı paylaşımdaki fiyat değişimleri ise şöyle:
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