CHP'li Meclis Üyesi Umut Şenol fişlerle anlattı: 23 ayda fiyatlardaki toplam artış %425'i geçiyor

İBB Meclis Üyesi CHP'li Umut Şenol, bir marketin 2021 yılından bugüne fiyat değişimini gösterdiği bir paylaşım yaptı. Paylaşımında 2021'in kasım ayından bir market fişi kullanan Şenol, artışın %425 olduğunu vurguladı.

Şenol paylaşımında şunları söyledi:

2022 Kasım'da 1 sene önceki market fişiyle o anın kıyaslamasını yapmıştım.

Aynı hesabı bugün yine yapınca son 9 ayda %70 artış var. 23 aydaki toplam artış ise %425'i geçiyor. Freni boşalmış kamyon gibi Barbaros bulvarından aşağı giden bir ekonomimiz var.

Şenol'un 9 ay önce yaptığı paylaşımdaki fiyat değişimleri ise şöyle: