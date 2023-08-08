İstanbul'da servis ücretlerine zam!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu ulaşım zammı gündemiyle olağanüstü toplandı. Toplantının ana gündem maddeleri; toplu ulaşım zammı, taksi indi bindi parası ve okul servis ücretleri oldu.

Toplantıda alınan karar sonrası okul servisi ve personel servisi ücretlerine de zam geldi.

Yapılan yeni zam sonrası İstanbul'da yeni zamlı servis ücretleri şöyle oldu:

- Okul serisi 0-1 KM aylık ücreti 792 TL’den 1200 TL’ye,

- Personel servis ücretleri de 10-17 koltuk kapasiteli taşıt 422,40 TL’den 640.40 TL’ye yükseldi.

Kaynak: Gerçek Gündem