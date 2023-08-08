İstanbul'da taksi ücretlerine zam!

Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla toplu ulaşıma zam yapılırken, taksi ücretlerine de zam geldi.

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İstanbul'da taksi ücretlerine zam!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) 8 Ağustos Salı günü saat 11:00'de toplandı.

Toplantıda alınan karara göre, taksi-indi-bindi ve açılış ücretine de zam geldi.

İstanbul'da yeni zamlı taksi ücretleri ise şöyle:

- Taksi indi-bindi ücretine yüzde 75 zam yapılırken, indi- bindi ücreti 40 TL'den 70 TL'ye çıkarıldı.

- Taksilerin açılış ücretine yüzde 51,52 oranında zam gelirken, taksi açılış ücreti 12,65 TL'den 19,17 TL'ye yükseldi.

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İBB'NİN TAKSİ TEKLİFİ DEFAATLE REDDEDİLDİ

Öte yandan İstanbul'da hizmet veren hali hazırda 17 bin 395 taksi bulunuyor. Yaklaşık 30 yıldır nüfus artmasına rağmen plaka sayısının artmaması plakaların değerini her geçen gün artırırken; kısa mesafe almayan, yolcu seçen taksiciler, her geçen gün yeni tartışmalara sebep oluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 'yeni taksi' projesine ilişkin teklifleri ise, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından defaatle reddedildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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