Altın fiyatlarına son durum: Gram altın düşüşe geçti!

Çin'in zayıf yuana karşı daha fazla tolerans sinyali vermesi ve beklentilerin altında kalan ticaret verilerinin dolara olan talebi artırması altında baskı yarattı.

Ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikler ve resesyon ihtimalinin yeniden öne çıkmaya başlamasıyla karışık bir seyir izliyor.

FİYATLAMALARDA OYNAKLIK ARTABİLİR

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in büyük ihtimalle politika faizini değiştirmeyeceği öngörülürken, perşembe günü ülkede açıklanacak enflasyon verilerinin söz konusu fiyatlamalarda oynaklığı artırabileceği belirtiliyor.

GRAM ALTIN DÜŞTÜ

Bu gelişmelerle gram altın, yeni güne sınırlı düşüşle başlayarak bin 678 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,3 altında bin 680 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda, çeyrek altın 2 bin 760 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 130 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI GERİLEDİ

Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla bin 932 dolardan işlem görüyor.

GÖZLER ABD'DE

Öte yandan bu hafta ABD'de gerçekleşecek yaklaşık 103 milyar dolarlık tahvil ihracı da yatırımcıların odağında bulunuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem