İstanbul'da toplu ulaşıma zam! Zam oranı yüzde 51,52 oldu

İstanbul'da bugün yapılan Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında ulaşıma yüzde 51,52 oranında zam kararı çıktı.

İstanbul'da bugün yapılan Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında ulaşıma yüzde 51,5 zam kararı çıktı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce başkanlığında, 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılan toplantıda İBB, toplu taşıma ücretlerine yüzde 51,52 zam yapılmasını teklif etti.

İBB’nin zam teklifi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın şerhiyle oy birliği ile kabul edildi.

TAM BİNİŞ 15 LİRA

Yapılan zamla birlikte 9.90 olan tam biniş ücreti 15 TL’ye çıktı. Öğrenci 4,83'ten 7,32 TL'ye çıktı, metrobüs 22,25 TL'ye, taksi açılış ücreti 19,17 TL'ye indi-bindi ücreti 70 TL'ye yükseldi.

Öğrenci abonmanı ücreti ise 140 TL’den 211 TL’ye, yükseldi.

TAKSİ AÇILIŞ ÜCRETİ 70 LİRA OLDU

Taksilerin açılış ücretine yüzde 51.52 oranında zam gelirken. indi-bindi ücretine ise yüzde 75 zam geldi.

İndi bindi ücreti 40 TL’den 70 TL’ye çıkarıldı. Taksi açılış ücreti 12.65 TL’den 19.17 TL’ye yükseldi.

Minibüs ücretleri de gelen zamla birlikte mesafeye göre 12 TL ile 15 TL arasında değişecek. Minibüs öğrenci ücreti ise 8 TL olarak belirlendi.

Okul serisi 0-1 KM aylık ücreti 792 TL’den 1200 TL’ye, personel servis ücretleri de 10-17 koltuk kapasiteli taşıt 422,40 TL’den 640.40 TL’ye yükseldi.

ZAMMIN ARDINDAN İBB'DEN İLK AÇIKLAMA

İstanbul’da toplu ulaşıma yapılan yüzde 51,52’lik zammın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Buğra Gökce’den açıklama geldi.

Artan maliyetlere ve özellikle akaryakıt zamlarına dikkat çeken Gökce "Zorunlu olarak yapılan ve bizi de çok mutlu etmeyen bir düzenlemedir" ifadelerini kullandı.

Seçimlerin ardından akaryatı yapılan zammın yüzde 90'ı bulduğuna dikkat çeken Gökce, hizmetin sürdürülebilmesi için bu zam kararının alındığını vurguladı.