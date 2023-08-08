Merkez Bankası eski başkanı dikkat çekti: Altın ithalatı, adrese teslim bir karar mı?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; altından olan, pırlantalı altından olan, kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olan ürünlerin ithalatında yüzde 20 oranında ek mali yükümlülük uygulanacak.

Ek mali yükümlülük, Avrupa Birliği ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler harici menşeli ürünlere uygulanacak. Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalattan alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil edilecek. Karar yayımını takip eden üçüncü gün yürürlüğe girecek.

"ADRESE TESLİM BİR KARAR MI?

Bu gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz, "Altın ithalatında adrese teslim bir karar da olabilir mi?" sorusunu sorarak şu ifadelere yer verdi:

"Bu karar yurttaşlar niye altın talep ediyor sorusunun yanıtı değil. Araba yine atın önüne koşulmuş. Sebebe değil sonuca tepki verilmiş. Kök mesele enflasyona odaklanılmalı, enflasyonun sonucuna değil."

"KOTA UYGULAMASI GETİRİLECEK"

Öte yandan Borsa İstanbul üyesi kıymetli madenler aracı kuruluşları tarafından gerçekleştirilen işlenmemiş altın ithalatı için "kota uygulaması" getirilecek.

Kaynak: Gerçek Gündem